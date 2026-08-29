Дрони атакували склад DNS у Росії. Що це за компанія та чому вона могла потрапити під удар

Ворожа ППО "нейтралізувала" дрони, спрямовуючи їх просто на багатоповерхівки

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У ніч на суботу, 29 серпня, Ростовську область Росії атакували безпілотники. Під удар вперше потрапив склад DNS — великої російської торгівельної мережі з продажу цифрової, комп'ютерної та побутової техніки, також під атакою був склад OZON та суднобудівне підприємство.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Російська влада заявила, що Ростовську область масовано атакували дрони, ворожа ППО нібито збила понад 70 безпілотників.

Пожежа після атаки. Фото: Exilenova+

Район удару затягнув дим. Фото: Supernova+

Дим видно здалеку. Фото: Supernova+

У мережі з'явилися кадри пожежі на складі DNS після атаки. Вогонь та дим видно здалеку.

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Моніторингові пабліки також пишуть, що під час нічної атаки було уражено суднобудівний завод у районі Аксаю (місто-супутник Ростова-на-Дону). За попередніми даними, спалахнув корабель.

У компанії OZON підтвердили, що один із їхніх логістичних об'єктів у Ростовській області також потрапив під удар.

Що таке DNS та чому він міг потрапити під удар

DNS — російська торгова мережа з продажу цифрової та побутової техніки, заснована у 1998 році. Компанія є одним з найбільших імпортерів та продавців цифрової, комп'ютерної та побутової електроніки у РФ.

На великих розподільчих центрах цивільної електроніки зберігаються плати, контролери, мікросхеми, системи зв'язку, навігаційні модулі та джерела живлення. Їх російський ОПК або ремонтні підрозділи використовують для збирання й ремонту БПЛА, рацій та військової техніки.

Крім того, через такі центри проходять товари подвійного призначення, закуплені за схемами обходу санкцій. Водночас Ростовська область є головним логістичним хабом для угруповання російських військ, що діє на сході та півдні України. Логістичні комплекси використовують для зберігання матеріально-технічного забезпечення військ.

Раніше "Телеграф" розповідав про масовану дронову атаку на Росію в ніч на 24 серпня. Тоді палали три великих хаби Ozon і не тільки.