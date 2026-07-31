Нічна атака безпілотників охопила кілька регіонів Росії: з'явилися кадри, як горять НПЗ та Wildberries

Найбільше повідомлень про вибухи та пожежі надходило з Волгограду

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч проти 31 липня російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Найбільше повідомлень надходило з Волгограда, де місцеві жителі публікували відео диму та пожеж. Російські та моніторингові канали повідомляли про роботу ППО та прольоти дронів і в інших регіонах.

За попередніми даними, під удар міг потрапити розподільчий центр Wildberries у Волгограді. Йдеться про великий логістичний комплекс площею близько 44 тисяч квадратних метрів, який обслуговує Волгоградську, Астраханську та сусідні області РФ.

Пожежа в Волгограді/ Фото Exilenova+

Розгорається сильно/ Фото Exilenova+

Стовп диму над горизонтом/ Фото Exilenova+

Також повідомляється про можливе ураження підприємства "Лукойл-Волгограднафтопереробка" — одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти.

Крім того, джерела повідомляли про атаки на інші регіони країни. Зокрема, вибухи та роботу ППО фіксували в Татарстані. У мережі з'явилися повідомлення про атаку на район Зеленодольська та Нижньокамська, де розташований один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ — "ТАНЕКО". За даними місцевих, після оголошення повітряної небезпеки на підприємстві проводили скидання тиску.

Ситуація в Нижньокамську/ Фото Exilenova+

Також про атаку безпілотників повідомляли жителі Каспійська в Дагестані. За їхніми словами, ціллю міг бути район морського порту на узбережжі Каспійського моря. У Казані місцеві канали писали про роботу протиповітряної оборони, після чого в одному з районів міста нібито спалахнула пожежа. Зауважимо — на деяких знімках видно кілька локацій диму.

Ситуація в Казані/ Фото Exilenova+

Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в окупованому Криму. Відомо, що на півострові перебої зі світлом.