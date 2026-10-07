"Пластиковий" диктатор: як змінювалося обличчя Путіна за 26 років при владі (фото)

"Телеграф" порівняв архівні та нові знімки Путіна і показав, як змінювалася його зовнішність

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президенту РФ Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилось 74 роки. З них майже 26 років безперервно він перебуває на найвищій державній посаді, з невеликою перервою на умовне прем'єрство. За цей час змінилась не тільки Росія, а й її очільник – "Телеграф" порівняв фото від початку 2000-х до сучасних.

Знімки наочно показують, як вік та спроби втримати молодість змінили обличчя Путіна. На початку 2000-х це був колишній функціонер з КДБ з худим обличчям, помітними вилицями, відкритим поглядом та гострішими рисами обличчя. Одна з особливостей того періоду – збережена міміка.

Володимир Путін у 2000 році у віці 48 років

Вже за кілька років Путін починає спроби законсервувати час. Особливо це помітно, якщо порівняти фото з різницею в десятиліття 2009 та 2019 – обличчя стає більш округлим, менш помітними стали носогубні складки та зморшки, міміка очей майже зникла. В той період неодноразово з'являлись версії про втручання естетичної хірургії, на це вказував ряд ознак та загалом вигляд обличчя, що все більше нагадувало маску.

Володимир Путін у 2009 та 2019 році

Та всі спроби зупинити старіння виявились марними – фото періоду повномасштабного вторгнення 2022 та 2026 років показують – вікових змін не уникнути. Шкіра втратила пружність, контур обличчя став менш чітким, змінилась форма щік та підборіддя, що зробило обличчя більш круглим. На шкірі почали з'являтись заломи. Багаторічні спроби тримати образ енергійного лідера Росії розбиваються о реальність: останні фото 74-річного Путіна показують, наскільки він змінився.

Володимир Путін у 2022 та 2026 роках

Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня під час виступу на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" неприродна поведінка Володимира Путіна знову спровокувала обговорення його можливої підміни дублером. Спостерігачі звернули увагу на суттєве ослаблення м'язового тонусу та зміни в міміці – це пояснюють віковою деградацією або залученням старшого двійника. До того ж у мережі неодноразово фіксували раптову появу сивини й помітні зміни рис його обличчя на різних публічних заходах.

Підґрунтям для припущень про підміну є також спроби штучно коригувати пропорції тіла глави Кремля, адже справжній зріст російського президента роками перебуває під пильною увагою медіа. Путін систематично вдається до візуальних методів, аби маскувати реальні фізичні дані. Така постійна зміна зовнішнього вигляду та силуету лише підживлює сумніви щодо присутності однієї й тієї самої людини на офіційних зустрічах.