Без Росії не обійшлось? У ДПСУ пояснили, чому Білорусь істерить про напруженість на кордоні з Україною

Білорусь вже вигадувала раніше протидію провокаціям, щоб виправдати свої дії

Численні заяви Білорусі про зростання напруженості на кордоні з Україною, які останнім часом ширяться інфопростором, є лише черговим кроком інформаційної операції на підтримку Росії. Вдається країна-сусідка до такого не вперше.

Але Україна, маючи прецедент початку повномасштабного вторгнення, коли частина військ РФ зайшла з Білорусі, має право робити все для захисту своїх кордонів. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Білорусь уже не вперше подає таку інформацію, що Україна становить загрозу, Україна посилюється, Україна укріплюється. Зараз черговий виток цієї інформаційної операції, яку проводить Білорусь за підтримки Росії… Вони з 21 числа проводять перевірку боєготовності своїх підрозділів, тому, можливо, це один із компонентів, аби перекинути відповідальність на Україну вкотре", — зауважив Демченко.

Заяви ж Білорусі про готовність "протидіяти провокаціям" речник прокоментував, вказавши на події 24 лютого 2022 року. Тоді РБ зробила найголовнішу провокацію 24 лютого 2022 року, коли відкрила свій кордон для російських військ.

"І на жаль, зараз Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку в цій повномасштабній війні, яка розв’язана проти нашої держави. Тому кордон з Білоруссю для нас, як і раніше, залишається загрозливим напрямком, і ми продовжуємо укріплювати його як з інженерного погляду, так тримати там необхідну кількість наших сил та засобів, аби не допустити будь-яких дій, які можуть йти саме з території Білорусі", — наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, у коментарі "Телеграфу" Андрій Демченко вже казав, що Білорусі немає чого хвилюватись, адже усі дії України на кордоні направлені на його посилення та захист нашої держави, а не на загрозу сусідній державі.