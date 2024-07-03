"Це все, на що вони спроможні": експерт оцінив ризики нападу військ Лукашенка на Україну

Диктатор є вірним союзником Росії

У той час, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські війська приведені у високу боєготовність на кордоні з Україною, для безпосереднього втягування білоруської армії у війну немає передумов. Крім того, у Білорусі немає для цього ані ресурсів, ані мотивації, ані можливостей.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний "РБК-Україна". Він нагадав, що Білорусь віддала всю свою зброю Росії.

"Хто буде воювати з боку Білорусі? Білоруська армія? Яка віддала всю свою зброю РФ, в якої нещасних 3-4 батальйони й мотивація нижче плінтусу. Просто який сенс, за що їм воювати? Все що вони можуть робити — це психологічні атаки. Напруження якісь там, чи емігрантів відправляти в Європу. От це все на що вони спроможні", — наголосив він.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко заявив, що білоруських прикордонників переведено на посилений варіант несення служби біля кордону з Україною. Також війська ППО та ВПС Білорусі та Росії приведені у високу боєготовність, на позиції виведено РСЗВ "Полонез" та РК "Іскандер". Водночас він зазначив, що РБ не збирається вступати в жодні бойові дії. Диктатор додав, що "НАТО не хоче закінчувати війну в Україні та хоче втягнути в бойові дії і Білорусь". При цьому Лукашенко заявив, що цього не допустить.

Як повідомляв "Телеграф", речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що численні заяви Білорусі про зростання напруженості на кордоні з Україною, які останнім часом ширяться інфопростором, є лише черговим кроком інформаційної операції на підтримку Росії. Вдається країна-сусідка до такого не вперше.