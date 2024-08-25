Білорусь провокує Україну, хоча зовсім поруч із кордоном є велика ціль для ЗСУ: деталі та карта

Ігри Мінська можуть призвести до втрати 5% ВВП Білорусі

Увечері 25 серпня стало відомо, що Білорусь перекинула війська до кордону України, а в МЗС вже закликали відвести їх, погрожуючи серйозними наслідками. У мережі, своєю чергою, припустили, що необачні дії білоруського диктатора Олександра Лукашенка можуть коштувати йому Мозирського НПЗ.

Зокрема таку думку висловив медіаексперт та колишній заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін у своєму Facebook. Він зазначив, що відстань від НПЗ до українського кордону становить лише 50-60 кілометрів.

"Для "Паляниці" – чудова можливість показати себе. Подивимося, що таке "Полонези" (тип білоруської РСЗВ на базі китайської ракетної системи GATSS, — ред.)", — написав він.

Варто зазначити, що в деяких місцях від українського кордону до НПЗ зовсім трохи більше ніж 30 кілометрів, що знаходиться в радіусі дії навіть деяких типів ствольної артилерії. Для порівняння від узбережжя Одеської області до острова Зміїний щонайменше 33 кілометри, що не заважало ЗСУ обстрілювати його за допомогою "Богдан".

Тобто навіть з урахуванням заходів безпеки, така дистанція може бути легко подолана не лише найновішим українським дроном "Паляниця", який був спроєктований для ударів по об’єктах на набагато більшій відстані, а й більш "класичними" типами озброєння. При цьому у разі конфлікту Україні не доведеться навіть вдаватися до допомоги американських HIMARS, а обійтися радянським ОТРК Точка-У чи навіть системами РСЗВ "Смерч" чи "Вільха".

РСЗВ "Смерч"

РСЗВ "Вільха"

Щодо дронового озброєння, то Україна має величезний список моделей, які здатні завдавати ударів на такій відстані.

Як відомо, в Білорусі лише два нафтопереробні підприємства, а Мозирський НПЗ одне з них. Завод був заснований у 1975 році і з того часу є одним із найбільших джерел прибутку для країни.

За даними з відкритих джерел, його потужності дозволяють переробляти 12-14 мільярдів тонн нафти на рік, а різні роки експортна виручка від продажу нафтопродуктів могла досягати 5-7 мільярдів доларів на рік.

Загалом нафтова індустрія залежно від успішності року може становити від 10 до 15% усього ВВП Білорусі.

При цьому Мозирський НПЗ переробляє 40-50% від загального обсягу нафти в країні, що дозволяє припустити, що його знищення позбавить Білорусь 4-7% ВВП. Однак ці цифри є орієнтовними, оскільки детальна статистика таких підприємств зазвичай у відкритому доступі не публікується.

Як повідомлялося раніше, 18 серпня Лукашенко заявив, що наказав розмістити майже третину армії Білорусі на кордоні з Україною. За його словами, це було ухвалено у відповідь на аналогічні дії з боку Києва.