Знову готується напад і звідки: у Лукашенка заявили про провокації ЗСУ на кордоні Білорусі

Ситуація на південному операційному напрямку напружена

Так званий міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що наразі з боку України зберігається висока ймовірність збройних провокацій. Тому в республіці готуються до атаки у відповідь.

Про це він сказав на засіданні з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенко. За словами картопляного фюрера, Білорусь давно знаходиться у центрі геостратегічних інтересів планети.

Голова Міноборони наголосив, що з українського боку безперервно проводиться розвідка, активно використовуються безпілотні літальні апарати, зокрема, з намаганнями порушити повітряний простір Білорусі.

"В умовах присутності українських збройних формувань у прикордонних районах зберігається висока ймовірність підготовки та проведення на нашій території збройних провокацій, а також резонансних акцій, у тому числі із залученням білоруських націоналістичних формувань", — сказав Хренін.

На підставі цих "даних" Білорусь вкотре посилює позиції біля кордону та погрожує Україні "бути обачнішою".

"Ситуація на південному операційному напрямку залишається напруженою … На всіх ділянках вздовж державного кордону Республіки Білорусь відзначається активна діяльність підрозділів сил спеціальних операцій та Служби безпеки України", — додав картопляний фюрер.

Нагадаємо, після "інциденту з українськими дронами", які нібито залетіли на територію Білорусі, де їх успішно збили, самопроголошений президент наказав посилити кордон з Україною та перекинути додаткову військову техніку. Водночас, за даними моніторів, ні політ безпілотників, ні пуски ППО не фіксувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко зробив несподівану заяву про зміну влади в Білорусі.