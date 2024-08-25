Беларусь провоцирует Украину, хотя совсем рядом с границей есть крупная цель для ВСУ: детали и карта

Игры Минска могут обернуться потерей 5% ВВП Беларуси

Вечером 25 августа стало известно, что Беларусь перебросила войска к границе Украины, а в МИД уже призвали отвести их, пригрозив серьезными последствиями. В сети в свою очередь допустили, что опрометчивые действия беларусского диктатора Александра Лукашенко могут стоить ему Мозырского НПЗ.

В частности такое мнение высказал медиаэксперт и бывший заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин в своем Facebook. Он отметил, что расстояние от НПЗ до украинской границы составляет всего 50-60 километров.

"Для "Паляниці" – отличная возможность показать себя. Посмотрим, что такое "Полонезы" (тип беларусской РСЗО на базе китайской ракетной системы GATSS, — ред.)", — написал он.

Стоит отметить, что в некоторых местах от украинской границы до НПЗ и вовсе чуть более 30 километров, что находится в радиусе действия даже некоторых типов ствольной артиллерии. Для сравнения от побережья Одесской области до острова Змеиный не менее 33 километров, что не мешало ВСУ обстреливать его с помощью "Богдан".

То есть даже с учетом мер безопасности, такая дистанция может быть легко преодолена не только новейшим украинским дроном "Паляниця", который был спроектирован для ударов по объектам на гораздо большем расстоянии, но и более "классическими" типами вооружения. При этом в случае конфликта Украине не придется даже прибегать к помощи американских HIMARS, а обойтись советским ОТРК Точка-У или даже системами РСЗО "Смерч" или "Ольха".

РСЗО "Смерч"

РСЗО "Ольха"

Что касается дронового вооружения, то Украина имеет огромный список моделей, которые способны наносить удары на таком расстоянии.

Как известно в Беларуси всего два нефтеперерабатывающих предприятия и Мозырский НПЗ одно из них. Завод был основан в 1975 году и с тех пор является одним из крупнейших источников прибыли для страны.

Согласно данным из открытых источников, его мощности позволяют перерабатывать 12-14 миллиардов тонн нефти в год, а в разные годы экспортная выручка от продажи нефтепродуктов могла достигать 5-7 миллиардов долларов в год.

В целом нефтяная индустрия в зависимости от успешности года может составлять от 10% до 15% всего ВВП Беларуси.

При этом Мозырский НПЗ перерабатывает 40-50% от общего объема нефти в стране, что дает повод предположить, что его уничтожение лишит Беларусь 4-7% ВВП. Однако эти цифры являются ориентировочными, поскольку детальная статистика подобных предприятий обычно в открытом доступе не публикуется.

Как сообщалось ранее, 18 августа Лукашенко заявил, что приказал разместить почти треть армии Беларуси на границе с Украиной. По его словам, это было принято в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.