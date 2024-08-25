"Не робіть трагічних помилок": Україна заявила про "значні" сили біля кордону в Білорусі (карта)

Україна вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону

У неділю, 25 серпня, Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь. В сусідній країні зосередили значну кількість військ і озброєнь у Гомельській області в безпосередній близькості від північних кордонів України.

Про це йдеться на сайті МЗС України. У відомстві зазначили, що Білорусь це робить під виглядом навчань.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України", — пишуть в заяві МЗС.

Там також додали, що "Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом".

МЗС України закликає посадовців Республіки Білорусь не робити "трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а збройні сили Білорусі "припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню".

У заяві зазначається, що Україна ніколи не робила і не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", — резюмує заява.

За інформацією "Беларускі Гаюн", станом на 23 серпня у південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менше ніж 1000 осіб. Останнім часом на Гомельщину було направлено кілька гелікоптерів та штурмовиків, а також низку підрозділів з БТРами, танками та ЗРК С-300ПС.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визначила понад 20 бригад та батальйонних груп, які будуть залучені на кордоні з Україною. Вони нібито перебуватимуть там для недопущення прориву.