Білорусь розміщує більше військ та авіацію на кордоні: ЗМІ назвали "причину"

Протяжність загального кордону — 1 084 кілометри

Білорусь розмістила авіацію та війська ППО на кордоні з Україною. Це сталося наступного дня після того, як її самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину армії країни вздовж кордону.

Крім того, на кордон стягнули також зенітні ракети та солдатів з радіотехнічного корпусу країни, пише Associated Press. Про це заявив генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруських військ ППО, зазначивши, що це "значне збільшення".

У неділю, 18 серпня, Лукашенко заявив, що наказав розмістити майже третину армії Білорусі на кордоні з Україною. Чисельності військ він не уточнив, але армія Білорусі налічує близько 60 тисяч осіб.

Глава РБ додав, що це рішення нібито було ухвалено у відповідь на розміщення додаткових українських військ уздовж кордону. При цьому Україна не підтвердила розміщення білоруських військ на спільному кордоні завдовжки 1 084 кілометри.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визначила понад 20 бригад та батальйонних груп, які будуть залучені на кордоні з Україною. Вони нібито перебуватимуть там для недопущення прориву.