Між Росією та Білоруссю не їздять потяги через бої у Курській області: подробиці

Росія залізницею відправляє підкріплення в Курську область

У Білорусі поскаржилися, що через операцію ЗСУ у Курській області стався "колапс у залізничному сполученні" з Росією. Влада країни-агресора попросила призупинити відправлення деяких поїздів із Білорусі.

Про це повідомляє спільнота залізничників Білорусі. Влада РФ направила офіційну телеграму на адресу БЖД.

Відправлення поїздів Росія вимагала припинити з 12.08.2024 року. Стосується це лише вантажних поїздів, які йдуть з будь-яких станцій Білорусі до станцій Орловсько-Курського відділення Московської залізниці. Термін дії обмежень невідомий, а телеграмі є позначка "до скасування".

"Ця обставина на невідомий (не обмежений) термін припиняє залізничне сполучення з Білорусі зі станціями вказаного регіону Росії", — зазначають у залізниці РБ.

Також залізничники скаржаться на велику кількість "покинутих поїздів" на станціях Смоленської області МЗ, через що є затримки з відправкою інших поїздів. У Росії пояснюють це "відсутністю тяги", тобто немає потрібної кількості тепловозів та електровозів, а також бригад для вивезення поїздів.

"Наші джерела повідомляють, що відсутність тяги в ситуації, що описується, викликана проведенням російською владою масштабного оперативного перекидання військ у напрямку Курської області і передислокацією значної частини парку вантажних локомотивів МЗ для здійснення військових перевезень з центральної частини Росії. При цьому деякі джерела інформують, що стягування збройних сил здійснюється фактично з усіх і навіть досить віддалених або ускладнених логістикою регіонів. Очевидно, подібні переміщення не обійдуться без залучення залізниці. Яка роль у цьому зараз відведена БЖД, поки що не зрозуміло", — зазначають у спільноты залізничників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Держприкордонслужбі України оцінили ймовірність настання з Білорусі. Диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що начебто ситуація на кордоні між двома державами залишається напруженою.