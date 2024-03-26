У США у воду впав двокілометровий міст з людьми та авто: вражаючі відео та подробиці

Тривають рятувальні роботи

У Балтіморі штат Меріленд у США стався обвал мосту Френсіса Скотта Кі. Це сталося після того, як у нього врізався контейнеровоз.

На мосту в момент події могло бути безліч автомобілів. Про це у вівторок, 26 березня, пише CNN.

"Точної інформації про постраждалих поки що немає, проте до місця події направлені аварійно-рятувальні служби, у тому числі берегова охорона та пожежна частина. Зазначається, що внаслідок обвалення у воді могли виявитися безліч людей та автомобілів", — йдеться у матеріалі.

Більшість мосту Френсіса Скотта Кі зараз знаходиться під водою. Всі смуги руху зараз закриті в обох напрямках. На місці події працюють співробітники служби екстреної допомоги, продовжуються рятувальні роботи, повідомив мер Балтімора Брендон Скотт.

Довідка: Чотирисмуговий міст довжиною 1,6 милі (2,5 км) простягається через річку Патапсько і служить крайнім перетином гавані Балтімора та важливою ланкою міжштатної автомагістралі 695 або кільцевої дороги Балтімора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці вересня 2023 року в Києві впав Дігтярський міст. Ця подія викликала справжній скандал.