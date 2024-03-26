В США в воду рухнул двухкилометровый мост с людьми и авто: впечатляющие видео и подробности
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Продолжаются спасательные работы
В Балтиморе штат Мэриленд в США произошло обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки. Это случилось после того, как в него врезался контейнеровоз.
На мосту в момент происшествия могло быть множество автомобилей. Об этом во вторник, 26 марта, пишет CNN.
"Точной информации о пострадавших пока нет, однако к месту происшествия направлены аварийно-спасательные службы, в том числе береговая охрана и пожарная часть. Отмечается, что в результате обрушения в воде могли оказаться множество людей и автомобилей", — говорится в материале.
Большая часть моста Фрэнсиса Скотта Ки сейчас находится под водой. Все полосы движения в настоящее время закрыты в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники службы экстренной помощи, продолжаются спасательные работы, сообщил мэр Балтимора Брэндон Скотт.
Справка: Четырехполосный мост длиной 1,6 мили (2,5 км) простирается через реку Патапско и служит крайним пересечением гавани Балтимора и важным звеном межштатной автомагистрали 695 или кольцевой дороги Балтимора.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце сентября 2023 года в Киеве упал Дегтярский мост. Это происшествие вызвало настоящий скандал.