У США зробили нову заяву щодо військ НАТО в Україні

Париж і Вашингтон продовжують співпрацювати з питань, пов’язаних із підтримкою України

У Сполучених Штатах Америки (США) зробили нову заяву щодо військ НАТО в Україні. Вашингтон поки не має наміру надавати допомогу такого роду.

Про це вкотре заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер. Інформація з’явилась на офіційному сайті.

"Ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти війська в Україну", — наголосив Міллер.

При цьому представник Держдепу зазначив, що Франція є давнім союзником США. Тому Вашингтон "плідно працює" з французьким президентом Емманюелем Макроном у питаннях, пов’язаних із підтримкою України.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що заяви Еммануеля Макрона про відправку військ в Україну роздратували чиновників США, а також викликали критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Дехто вважає, що це "може навіть спровокувати зіткнення з Москвою".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США зробили нову заяву щодо ударів України по НПЗ Росії.