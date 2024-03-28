В США сделали новое заявление по поводу войск НАТО в Украине

Париж и Вашингтон продолжают сотрудничать в вопросах, связанных с поддержкой Украины

В Соединенных Штатах Америки (США) сделали новое заявление насчет войск НАТО в Украине. Вашингтон пока не намерен оказывать помощь такого рода.

Об этом в очередной раз заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Информация появилась на официальном сайте.

"Мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять войска в Украину", — подчеркнул Миллер.

При этом представитель Госдепа отметил, Франция является давним союзником США. Поэтому Вашингтон "плодотворно работает" с французским президентом Эммануэлем Макроном по связанным с поддержкой Украины вопросам.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что заявления Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину разозлили чиновников США, а также вызвали критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Некоторые считают, что это "может даже спровоцировать столкновение с Москвой".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США сделали новое заявление насчет ударов Украины по НПЗ России.