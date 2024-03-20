Кулеба пояснив, що означають "війська НАТО в Україні", а Макрон зробив нову заяву

Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням надіслати війська

У розмові про відправку західних військ на територію України президент Франції Емманюель Макрон не мав на увазі їхньої участі у бойових діях. Війська займатимуться навчанням українських захисників.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю італійській газеті La Stampa. Він запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції із проханнями відправити війська для боротьби.

"Коли Макрон говорив про відправку військ в Україну, європейських лідерів охопила паніка. Макрон всього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", — пояснив Кулеба.

Водночас Макрон каже, що побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну це потрібний сигнал для пробудження суспільства. Про це пише TF1 Info.

Французький лідер вважає, що демократія перебуває під загрозою, тому "усі мають бути готові захищати Францію". Також, на його думку, молодь у Франції "має розуміти, що таке війна в Україні".

"Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитись від неї, наслідки будуть прямими для нас, бо де зупиниться імперіалістична сила, якщо вона зможе просунутися так близько до нас?" Наші демократії все ще треба захищати. Загроза існує, тому ми маємо бути готовими захищати Республіку, — підсумував Макрон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну. За його словами, це може статися, якщо окупантам вдасться прорвати два важливі напрямки.