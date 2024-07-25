Хто за Україну і проти Путіна? Топ-5 кандидатів у віцепрезиденти США від Камали Гарріс

Кого демократи можуть виставити проти республіканця Джей Ді Венса?

Менше ніж за місяць у Чикаго пройде національний з’їзд Демократичної партії, на якому офіційно має бути висунуто "квиток" із кандидата у президенти та кандидата у віцепрезиденти. І якщо з претенденткою на головну номінацію ситуація зрозуміла, залишається інтрига, кого Камала Гарріс може обрати собі в напарники.

"Телеграф" розповідає про п'ять провідних кандидатів у віцепрезиденти від демократів, і якої вони думки про підтримку України.

Чому вибір віцепрезидента — стратегічний хід

Найголовніше: правильно обраний напарник може забезпечити Камалі Гарріс голоси у так званих "хитких" штатах (англ. swing states), які вирішать долю цих виборів. У цих штатах традиційно підтримка демократів і республіканців знаходиться на однаковому рівні, тому кандидати в президенти змагаються за те, щоб отримати перевагу.

Справа в тому, що останнє слово на виборах в Америці не за звичайними виборцями, а за колегією виборників — представників від кожного штату. Коли американці віддають свій голос на дільниці, вони насправді голосують за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата в президенти.

Усього по країні 538 виборників, і для перемоги кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них. Кожен штат нараховує стільки виборників, скільки й членів Конгресу обрано від нього. У Каліфорнії, наприклад, 55 виборників, в Оклахомі — 7, а в Монтані — 3. Є традиційно "сині" чи "червоні" штати, де люди прогнозовано голосують за демократів або, відповідно, республіканців. Серед "синіх" штатів — Вермонт, Нью-Йорк, Каліфорнія; серед "червоних" — Вайомінг, Аркансас, Небраска.

Ставки високі, адже кандидат із перевагою отримує всі голоси виборників від того чи іншого штату. 2016 року Гілларі Клінтон на 2,9 млн голосів обійшла Дональда Трампа, однак програла йому за кількістю голосів виборників — 227 проти 304.

"Хитких" штатів нараховується сім: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсін. І серед потенційних кандидатів у віцепрезиденти від демократів — провідні політики з цих штатів.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер, 67 років

Північна Кароліна може принести Гарріс 16 голосів виборників. Але тенденції невтішні для демократів: штат проголосував за Дональда Трампа 2016 і 2020 року. Востаннє кандидата в президенти від Демократичної партії тут підтримали аж 2008 року. Опитування свідчать про те, що на кілька пунктів республіканець нині випереджає Гарріс — 48% проти 44%.

Яка позиція Роя Купера щодо України?

Губернатори рідко глибоко залучені у питання зовнішньої політики, проте це не заважає робити їм висловлювання та дії на підтримку України.

У квітні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, Купер оголосив, що Національна гвардія Північної Кароліни надішле військову техніку в Україну для допомоги у відбитті агресії.

"Повідомлення про воєнні злочини, вчинені російськими військами під час їхніх нападів на Україну, розривають серце і вимагають серйозних заходів, — сказав тоді він. — Північна Кароліна підтримує народ України і готова підтримати його боротьбу за демократію та свободу".

На прохання Міністерства оборони штат надав бронетранспортери M-113 як частину більшого пакету допомоги США Києву.

Також у відповідь на вторгнення РФ, губернатор Купер підписав розпорядження, яке наказало урядовим установам і відомствам припинити будь-які угоди чи операції, які приносять пряму користь російським організаціям.

У квітні 2023 року Рой Купер та інші американські губернатори мали відеодзвінок з президентом України Володимиром Зеленським. "Він високо оцінив постійну підтримку з боку Сполучених Штатів і її важливість, — сказав Купер за підсумками дзвінка. — І він знає, що губернатори часто адвокатують за бюджети і … окремі штати погоджуються з тим, щоб допомогти народу України".

Купер тоді додав, що війська з баз Північної Кароліни допомагали навчати українські сили.

"Для американців важливо посилити зусилля, щоб підтримати Україну всіма способами, якими ми можемо", — наголосив рік тому Купер.

Рой Купер. Фото Асоціації губернаторів США

Сенатор від Аризони і колишній астронавт Марк Келлі, 60 років

Аризону представляють 11 виборників. Минулі вибори з відривом у 0,3% тут виграв Джо Байден. Проте до цього 16 років штат голосував лише за республіканців.

Нині Трамп випереджає Гарріс в Аризоні приблизно на 5% — 49% проти 44%.

Яка позиція Марка Келлі щодо України?

Келлі особисто кілька разів відвідував Україну після повномасштабного вторгнення. Наприклад, у вересні 2023 року він, окрім офіційних зустрічей, ознайомився з особливостями роботи прикордонних підрозділів ДПСУ.

"Для мене було дуже важливим побачити, почути від вас про обладнання, яке ви використовуєте. Я хочу сказати, що ми з вами. І Сенат Сполучених Штатів Америки вас підтримує, адже це неприпустимо, щоб Росія перемогла Україну", — зауважив тоді сенатор.

У листопаді того ж року Келлі, який, до речі, був пілотом Військово-морських сил, зустрівся з українськими льотчиками, які проходять навчання на винищувачах F-16 на базі Національної гвардії Морріс в місті Тусон в Аризоні.

"З перших днів вторгнення Келлі виступав за передачу Україні F-16 для протидії російській перевазі в повітрі", — звітувала пресслужба політика.

"У боротьбі України за свободу Аризона відіграла важливу роль, слугуючи тренувальною базою для українських пілотів, і було цікаво бачити підтримку, яку ми надаємо, в дії", — сказав сам Келлі.

Коли Палата представників Конгресу США пів року не могла схвалити додатковий пакет фінансування для України, Марк Келлі разом із колегами в Сенаті працював, щоб знайти необхідне рішення для просування пакету допомоги.

Днями сенатор розкритикував кандидата на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса за його позицію щодо України.

"Для мене цілком очевидно, що є Джей Ді Венс, який хоче повністю відмовитися від України, і є Дональд Трамп, який у минулому був досить проросійським і схилявся до Володимира Путіна так, як я ніколи не очікував від президента, — заявив Келлі в інтерв’ю Politico. — Знову ж таки, перед нами постає серйозний вибір, і я був би дуже стурбований тим, що ці хлопці зроблять, щоб залишити союзника на користь супротивника. І це був би набагато небезпечніший світ".

Марк Келлі в Україні. Фото ДПСУ

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро, 51 рік

Пенсільванія, де Шапіро має високий рівень підтримки, може принести Гарріс 19 голосів виборників. 2020 року штат проголосував за Джо Байдена, а 2016 — за Дональда Трампа.

Камала Гарріс показувала кращі результати в опитуваннях у штаті, ніж Байден, до того, як президент зійшов з перегонів. Однак вона все ще не наздогнала Трампа. Тут демократка відстає від республіканця на два пункти — 48% проти 50%.

Яка позиція Джоша Шапіро щодо України?

"Упродовж своєї кар’єри я мав благословення знати та представляти українську громаду в моєму рідному місті Абінгтоні та по всій Пенсільванії. Вони прийняли мене у свої церкви, культурні центри та життя. Моє серце з ними та народом України сьогодні", — написав Шапіро 24 лютого 2022 року. Надалі він брав участь у кількох церковних зібраннях, присвячених підтримці українського народу.

Пенсільванія під керівництвом Шапіро усіляко підтримала економічні санкції проти Росії. Зокрема, вилучили продукцію російського походження з магазинів.

Джош Шапіро. Фото Fox News

Губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер, 52 роки

Мічиган може принести 15 голосів виборників. Єдиний виняток за останні 20 років, коли штат проголосував за кандидата-республіканця стався 2016 року — перемогу з перевагою в 0,2% здобув Дональд Трамп.

Нині Гарріс лише на 1% відстає від республіканця тут — 45% проти 46%.

Яка позиція Ґретхен Вітмер щодо України?

Минулого року губернаторка відвідала Латвію, де були розміщені війська Національної гвардії штату Мічиган, які брали участь у багатонаціональних навчаннях НАТО на східному фланзі.

"Наша національна безпека так само важлива, як і наша економічна безпека, тому солдати штату Мічиган продовжуватимуть відігравати важливу роль як тут, так і за кордоном, — заявила Вітмер. — Для мене було важливо побувати в Латвії, ключовому союзнику України, і подякувати зовнішнім і внутрішнім військам за службу. З незаконною війною Росії в Україні стало як ніколи важливо підтримувати наших союзників у всьому світі для захисту демократії".

З початком російського вторгнення Вітмер на рівні штату підтримала та узгодила економічні санкції проти Росії.

Ґретхен Вітмер. Фото AP News

Губернатор Кентуккі Енді Бешир, 46 років

Кентуккі — не "хиткий", а повністю "червоний" штат, де останні 20 років голосують за республіканців. Проте демократ Бешир уже двічі ставав губернатором штату і має гарні рейтинги серед населення. Губернатор — колишній прокурор і досвідчений управлінець, що робить його гарним активом у команді Гарріс.

Яка позиція Енді Бешира щодо України?

У березні 2022 року він молився за українців, зазначаючи, що "у Кентуккі ми пишаємося тим, що є єдиними з Україною та її народом". Тоді Капітолій штату та будинок губернатора були підсвічені синьо-жовтим кольором на знак підтримки.

Також на початку вторгнення виступив із відеозверненням, в якому зазначив: США "будуть покликані витримати" вищі ціни, особливо на газ, і закликав країну об’єднатися проти Росії.

Енді Бешир. Фото The Nation

Окрім цієї п’ятірки, серед інших потенційних кандидатів, яких, ймовірно, розглядає команда Камали Гарріс — губернатор Міннесоти Тім Волз, губернатор Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер, колишній конгресмен від Луїзіани Седрік Річмонд та міністр транспорту Піт Буттіджедж.

За інформацію The Washington Post, серед законодавців у Вашингтоні, стратегів по всій країні, а також звичайних виборців закріпилася дуже цинічна думка: Камала Гарріс, якщо хоче мати шанси на перемогу, повинна обрати напарником когось білого — і бажано білого чоловіка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як нашумілий "Проєкт 2025" пропонує Трампу закінчити війну в Україні.