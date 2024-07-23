"Проєкт 2025": як Трампу пропонують закінчити війну в Україні

Що таке "Проєкт 2025", який демократи називають планом дій Дональда Трампа в разі його обрання?

Одним з аргументів частини американців не голосувати за Дональда Трампа є "Проєкт 2025" (англ. Project 2025). Це радикальна консервативна дорожня карта для наступного президента-республіканця.

Тезу про небезпеку проєкту у своїй передвиборній кампанії активно використовують демократи. Після того, як Джо Байден вийшов з президентських перегонів, його наступниця Камала Гарріс одразу наголосила, що у разі обрання позбавиться "Проєкту 2025".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію — і нашу націю — щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний "Проєкт 2025", — написала вона в соцмережі X.

Хто стоїть за розробкою цього плану, і що в ньому йдеться про політику США щодо війни в Україні — далі у матеріалі "Телеграфу".

Від Рейгана до Трампа

Авторами "Проєкту 2025" виступають фахівці аналітичного центру "Фонд "Спадщина" (англ. Heritage Foundation), заснованого у Вашингтоні 1973 року. Фонд вважається однією з найвпливовіших консервативних дослідних організацій в Сполучених Штатах.

Його тісна співпраця з Білим домом бере початок 1980 року, коли президентом було обрано республіканця Рональда Рейгана. Фонд надав його перехідній команді детальні політичні приписи щодо всього: від податків і регулювання до торгівлі та національної оборони. Це був 1100-сторінковий "Мандат на лідерство".

"Новий президент використав "Мандат", щоб допомогти втілити своє бачення світу, вільного від комунізму, економіки, яка не розбивала мрії людей високими податками та правилами, і Америки, якою світ міг би знову захоплюватися. Він дав копії кожному члену свого кабінету. Результат: майже дві третини з 2000 рекомендацій "Мандату" були прийняті або протестовані адміністрацією Рейгана", — йдеться на сайті "Спадщини".

Під час свого другого терміну Рейган знову звернувся до фонду за ідеями. За президентства демократа Білла Клінтона пропозиції "Спадщини" стали основою для реформи системи соціального забезпечення, яка була спрямована на те, щоб допомогти людям з низьким рівнем доходу почати виходити на роботу.

Вагомим був вплив організації і на зовнішню політику. З середини 1990-х років "Фонд "Спадщина" попереджав, що лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен і радикальний ісламістський рух "Талібан" виявляться отруйною сумішшю. Тому після атаки 11 вересня 2001 року фонд підтримав адміністрацію Джорджа Буша у війнах в Афганістані та Іраку.

Водночас адміністрацією Дональда Трампа, як звітує фонд, було прийнято 64% їхніх приписів. Приблизно 70 колишніх співробітників "Спадщини" тоді працювали у перехідній команді новообраного президента Трампа або стали частиною його адміністрації.

Організація пішла далі і виступила з новим "Мандатом на лідерство" і пов’язаним із ним "Проєктом 2025", який містить настанови для наступного президента від Республіканської партії та його перших 180 днів при владі.

"Дії ліберальних політиків у Вашингтоні створили відчайдушну потребу та унікальну можливість для консерваторів почати усувати шкоду, завдану лівими, і побудувати кращу країну для всіх американців 2025 року", — так звучить мета 900-сторінкового плану.

Серед доволі контроверсійних пропозицій організації:

переведення усієї федеральної бюрократії, включаючи Міністерство юстиції, під прямий президентський контроль — ідея, відома як "теорія єдиної виконавчої влади";

кардинальний перегляд роботи ФБР та кількох інших федеральних агентств, а також повна ліквідація Департаменту освіти;

введення обмежень на доступ жінок до абортів, включаючи скасування схвалення таблеток для екстреної контрацепції;

будівництво додаткових стін на кордоні з Мексикою;

заборона порнографії;

прияння федерального уряду гетеросексуальним шлюбам, які "ґрунтуються на Біблії та підтверджуються соціальними науками";

відновлення плану Трампа щодо відкриття більшої частини Національного нафтового резерву Аляски для оренди та розробки, проти чого виступав ряд екоактивістів.

Окремі розділи "Мандату" присвячені зовнішній політиці і, звісно, війні в Україні.

Три варіанти щодо України

У документі визнають, що однією з проблем, "яка різко розділяє консерваторів", є війна Росії проти України. Утім наступний президент-республіканець в разі обрання має визначити курс США щодо цього.

Далі описуються три погляди, якою може бути кінцева мета:

Перший — поразка Путіна.

"Одна школа консервативної думки вважає, що, оскільки незаконна агресивна війна Москви проти України затягується, Росія створює серйозні виклики інтересам США, а також миру, стабільності та безпековому порядку в Європі після Холодної війни. Ця точка зору аргументує продовження участі США, включаючи військову допомогу, економічну допомогу та присутність військ НАТО та США, якщо це необхідно. Кінцевою метою конфлікту має стати поразка президента Росії Володимира Путіна та повернення до кордонів, які були до вторгнення", — описується у мандаті.

Другий — переговори.

"Інша школа консервативної думки заперечує, що підтримка США Україною взагалі відповідає інтересам національної безпеки Америки. Україна не є членом НАТО і є однією з найбільш корумпованих держав у регіоні. Європейські країни, які безпосередньо постраждали від конфлікту, повинні допомагати в захисті України, але США не повинні продовжувати свою участь. Ця точка зору передбачає якнайшвидше припинення конфлікту шляхом переговорного врегулювання між Україною та Росією".

Напруга між цими точками зору породила ще один підхід, який представляється в мандаті.

Третій — інтереси США в пріоритеті.

"Кожне рішення щодо зовнішньої політики має передусім піддаватися запитанню: що в інтересах американського народу? Військова участь США має чітко відповідати інтересам Штатів; бути фінансово відповідальною; і захищати американську свободу та суверенітет, водночас визнаючи комуністичний Китай найбільшою загрозою для інтересів США.

Таким чином, що стосується України, подальша участь США має бути повністю оплачена; обмежуватися військовою допомогою (тоді як європейські союзники займаються економічними потребами України); і мати чітко визначену стратегію національної безпеки, яка не ризикує життям американців".

Посилена увага у новій версії "Мандату на лідерство" відведена китайській загрозі. Наступний президент-консерватор "має можливість намітити новий шлях, який визнає Китай визначальною загрозою інтересам США у 21 столітті".

Планується, що саме фактор КНР має бути пріоритетом для оборонного планування Америки. А для боротьби із загрозою з боку Росії в Європі мають активізуватися союзники Штатів. Це одна з часто повторюваних Дональдом Трампом тез: що європейські країни мають робити більше і для власного захисту, і для підтримки Києва.

Серед іншого висувається пропозиція, аби майбутній консервативний президент "скинув очікування Європи", зокрема, щодо обміну розвідданими між США та країнами-членами Євросоюзу. Мовляв, обмеження на експорт даних є частиною торгового конфлікту між Брюсселем та Вашингтоном. "Сполучені Штати ніколи серйозно не виступали проти ЄС; зараз саме час", — стверджують автори.

Раніше західні ЗМІ підтверджували, що Дональд Трамп особисто розглядає можливість скорочення обміну розвідданими з європейськими партнерами, зокрема, інформацією, яка допомагає Україні відбивати російське вторгнення.

Трамп відхрещується від "Проєкту 2025"

Представники "Фонду "Спадщина" в листопаді 2023 року повідомили, що проінформували про свій план всіх учасників кампанії республіканців, які були на той час — Дональда Трампа, Рона ДеСантіса та Ніккі Гейлі.

Однак Трамп неодноразово дистанціював себе від консервативного плану дій та заявляв, що "не знає, хто за цим стоїть".

"Я нічого не знаю про "Проєкт 2025". Я не згоден з деякими речами, які вони говорять, і дещо з цього абсолютно безглузде та жахливе", — нещодавно написав колишній президент у соціальних мережах.

CNN навело докази, що це не так. У ході розслідування журналісти виявили, що насправді близько 240 осіб пов’язані як з "Проєктом 2025", так і з Трампом. Директор проєкту Пол Данс був керівником апарату Управління персоналом США при Трампі.

Десятки інших людей, які працювали в уряді республіканця, обіймають посади в консервативних групах та консультують "Проєкт 2025", включаючи колишнього керівника штабу Марка Медовза та давнього радника Стівена Міллера.

Ці групи також включають кількох юристів, глибоко залучених у спроби Трампа залишитися при владі, таких як його адвокат у справі імпічменту Джей Секулоу та двоє юридичних архітекторів його невдалої спроби скасувати президентські вибори 2020 року, Клета Мітчелл і Джон Істман.

"Великий збіг між "Проєктом 2025" і всесвітом союзників, радників і колишніх співробітників Трампа ускладнює його спроби дистанціюватися від цієї роботи", — визнає CNN.

Порядок денний 47

Публічний план Дональда Трампа на наступний термін має назву "Порядок денний 47" — відсилка до того, що наступний глава держави буде 47-м президентом країни.

Окремий розділ плану стосується України і називається "Президент Трамп закликає до негайної деескалації та миру".

У форматі відеозвернення, датованого лютим 2023 року, республіканець обіцяє закінчити війну за 24 години.

"Якби я був президентом, російсько-українська війна ніколи б не відбулася, — каже кандидат у президенти. — Ніколи за мільйон років. Але навіть зараз, якби я був президентом, я зміг би домовитися про припинення цієї жахливої ​​війни, яка швидко загострюється, за 24 години".

Він стверджує, що давно настав час для всіх сторін прагнути до мирного врегулювання, "перш ніж ця жахлива катастрофа вийде з-під контролю та призведе до Третьої світової війни".

"Ми повинні закінчити цю безглузду війну і вимагати миру в Україні зараз, поки не стало ще гірше", — наголошував він.

У деяких пунктах офіційної програми Трампа можна знайти збіги з пропозиціями "Проєкту 2025". Лише час покаже, який відсоток консервативних пропозицій втілить у життя республіканець в разі повернення до Білого дому.

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