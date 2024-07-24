"Я знаю типаж Дональда Трампа": Камала Гарріс добряче "проїхалася" по конкуренту на виборах

Поки Гарріс атакує Трампа, в спину демократам вдарила союзна ліва організація

Віцепрезидент США Камала Гарріс, яка має велику підтримку серед демократів, як новий кандидат у президенти, під час передвиборчого мітингу в штаті Мілуокі добряче "проїхалася" по своєму конкуренту, експрезиденту США Дональду Трампу. Вона нагадала про обвинувачення, які висувалися проти Трампа, та про те, що вона починала кар'єру з роботи прокурором в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє CNN. Гарріс під час виступу натякнула, що Трамп подібний до усіх правопорушників, з якими вона "працювала" під час роботи прокурором.

"Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому послухайте мене, коли я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа". І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його", – заявила вона.

Зазначимо, що Трамп, критикуючи свою можливу конкурентку на виборах Камалу Гарріс, вже традиційно для себе вдався до образ. Він описав її двома грубими словами.

Тим часом впливова американська ліва організація Black Lives Matter, яка теоретично союзна демократам, виступає проти призначення Гарріс кандидатом. Як повідомляє Fox News, прихильники чорношкірих вимагають від демократів "створити процес, який би дозволив громадськості брати участь у процесі висування, а не просто висувати делегата від партії". Під цим вони розуміють проведення неофіційних віртуальних праймеріз до того, як буде проведено офіційне голосування за кандидатуру на вибори президента США.

"Ми не живемо в умовах диктатури. Делегати не є олігархами. Призначення Камали Харріс як кандидата від Демократичної партії, нікому не відомого віцепрезидента, без будь-якого процесу публічного голосування зробить сучасну Демократичну партію партією лицемірів", – заявила організація.

Як повідомлялося раніше, 21 липня президент США Джо Байден вийшов з виборчих перегонів і підтримав Харріс як кандидат на майбутніх виборах. Після цього кампанія Харріс за добу отримала рекордні 81 мільйон доларів на підтримку кампанії.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.