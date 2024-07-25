Вихід з виборів, ситуація в Україні та похвала Камалі Гарріс: Байден звернувся до американської нації

Байден буде працювати над поразкою Путіна в Україні та над припиненням війни у Газі

Президент США Джозеф Байден 24 липня звернувся до народу Сполучених штатів Америки через зняття своєї кандидатури з президентських виборів у США. Також він розповів про свої пріоритети до кінця президентського терміну та похвалив Камалу Гарріс, яка стане новим кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Звернення президента США з Овального кабінету Білого дому транслювало CNN. Пояснюючи причини, чому він залишив передвиборчу кампанію, Байден сказав, що хотів "передати факел" новому поколінню та через це об'єднати націю, оскільки вибори 2024 року, на його думку, це боротьба за порятунок демократії.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — в тому числі й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", – заявив він.

Серед пріоритетів на останні шість місяців свого перебування на посаді президента США Байден назвав роботу над припиненням війни в Секторі Гази та забезпечення поразки російського диктатора Володимира Путіна в Україні. Також він планує зайнятися низкою внутрішньоамериканських проблем.

"Наступні шість місяців будуть зосереджені на виконанні моєї роботи на посаді президента. Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи та наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка. Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну. Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію", – заявив він.

Також Байден похвалив віцепрезидента Камалу Гарріс, яка стане новим кандидатом на посаду президента США від демократів, та порадив американцям підтримати саме її кандидатуру. Американському народу доведеться обрати курс майбутнього США, і краще, щоб це був не Трамп.

"Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віцепрезиденту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.