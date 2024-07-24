Переможний марш: Гарріс отримала підтримку демократів Конгресу

Гарріс отримала підтримку конгресменів після того, як її підтримали делегати Демократичної партії

Віцепрезидент Камала Гарріс 23 липня отримала підтримку фракцій Демократичної партії США у Конгресі. Відповідну заяву зробили голови партійних фракцій у Палаті представників та у Сенаті – Хакім Джеффріс та Чак Шумер.

Про це повідомляє NBC News. Під час спільної пресконференції Джеффріс заявив, що вважає Гарріс гідною кандидатурою: вона, за його словами, "готова, хоче і може вести нас у майбутнє".

"Коли я розмовляв з нею у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно і зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – своєю чергою додав у розмові з пресою Чак Шумер.

Як повідомлялося раніше, 21 липня президент США Джо Байден вийшов з виборчих перегонів і підтримав Харріс як кандидат на майбутніх виборах. Після цього кампанія Харріс за добу отримала рекордні 81 мільйон доларів на підтримку кампанії.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.