Кто за Украину и против Путина? Топ-5 кандидатов в вице-президенты США от Камалы Харрис
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кого демократы могут выставить против республиканца Джей Ди Венса?
Менее чем через месяц в Чикаго пройдет национальный съезд Демократической партии, на котором официально должен быть выдвинут "билет" из кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. И если с претенденткой на главную номинацию ситуация ясна, остается интрига, кого Камала Харрис может выбрать в напарники.
"Телеграф" рассказывает о пяти ведущих кандидатах в вице-президенты от демократов, и какого они мнения о поддержке Украины.
Почему выбор вице-президента — стратегический ход
Самое главное: правильно выбранный напарник может обеспечить Камале Харрис голоса в так называемых колеблющихся штатах (англ. swing states), которые решат судьбу этих выборов. В этих штатах традиционно поддержка демократов и республиканцев находится на одинаковом уровне, поэтому кандидаты в президенты соперничают за то, чтобы получить преимущество.
Дело в том, что последнее слово на выборах в Америке не за обычными избирателями, а за коллегией выборщиков — представителей от каждого штата. Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за выборщика, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты.
Всего по стране 538 выборщиков, и для победы кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них. Каждый штат насчитывает столько избирателей, сколько членов Конгресса избрано от него. В Калифорнии, например, 55 выборщиков, в Оклахоме – 7, а в Монтане – 3. Есть традиционно "синие" или "красные" штаты, где люди прогнозируемо голосуют за демократов или, соответственно, республиканцев. Среди "синих" штатов — Вермонт, Нью-Йорк, Калифорния; среди "красных" — Вайоминг, Аркансас, Небраска.
Ставки высоки, потому что кандидат с преимуществом получает все голоса избирателей от того или иного штата. В 2016 году Хиллари Клинтон на 2,9 млн голосов обошла Дональда Трампа, однако проиграла ему по количеству голосов избирателей — 227 против 304.
Колеблющихся штатов насчитывается семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. И среди потенциальных кандидатов в вице-президенты от демократов — ведущие политики из этих штатов.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер, 67 лет
Северная Каролина может принести Харрис 16 голосов выборщиков. Но тенденции неутешительны для демократов: штат проголосовал за Дональда Трампа в 2016 и 2020 году. Последний раз кандидата в президенты от Демократической партии здесь поддержали аж в 2008 году. Опросы свидетельствуют о том, что на несколько пунктов республиканец опережает Харрис — 48% против 44%.
Какова позиция Роя Купера по отношению к Украине?
Губернаторы редко глубоко вовлечены в вопросы внешней политики, однако это не мешает им делать высказывания и действия в поддержку Украины.
В апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, Купер объявил, что Национальная гвардия Северной Каролины пришлет военную технику в Украину для помощи в отражении агрессии.
"Сообщения о военных преступлениях, совершенных российскими войсками во время их нападений на Украину, разрывают сердце и требуют серьезных мер, — сказал тогда он. — Северная Каролина поддерживает народ Украины и готова поддержать его борьбу за демократию и свободу".
По просьбе Министерства обороны штат предоставил бронетранспортеры M-113 как часть более крупного пакета помощи США Киеву.
Также в ответ на вторжение РФ, губернатор Купер подписал распоряжение, приказавшее правительственным учреждениям и ведомствам прекратить любые сделки или операции, приносящие прямую пользу российским организациям.
В апреле 2023 года у Роя Купера и других американских губернаторов был видео-звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Он высоко оценил постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов и ее важность, — сказал Купер по итогам звонка. — И он знает, что губернаторы часто адвокатируют за бюджеты и отдельные штаты соглашаются с тем, чтобы помочь народу Украины".
Купер тогда добавил, что войска с баз Северной Каролины помогали тренировать украинские силы.
"Для американцев важно усилить усилия, чтобы поддержать Украину всеми способами, которыми мы можем", — подчеркнул год назад Купер.
Сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, 60 лет
Аризону представляют 11 выборщиков. Прошлые выборы с отрывом 0,3% здесь выиграл Джо Байден. Однако до этого 16 лет штат голосовал только за республиканцев.
В настоящее время Трамп опережает Харрис в Аризоне примерно на 5% — 49% против 44%.
Какова позиция Марка Келли по отношению к Украине?
Келли лично несколько раз посещал Украину после полномасштабного вторжения. К примеру, в сентябре 2023 года он, кроме официальных встреч, ознакомился с особенностями работы пограничных подразделений ГПСУ.
"Для меня было очень важно увидеть, услышать от вас об оборудовании, которое вы используете. Я хочу сказать, что мы с вами. И Сенат Соединенных Штатов Америки вас поддерживает, ведь это недопустимо, чтобы Россия победила Украину", — отметил тогда сенатор.
В ноябре того же года Келли, кстати, в прошлом пилот Военно-морских сил, встретился с украинскими летчиками, которые проходят обучение на истребителях F-16 на базе Национальной гвардии Моррис в городе Тусон в Аризоне.
"С первых дней вторжения Келли выступал за передачу Украине F-16 для противодействия российскому превосходству в воздухе", — отчитывалась пресс-служба политика.
"В борьбе Украины за свободу Аризона сыграла важную роль, служа тренировочной базой для украинских пилотов, и было интересно видеть поддержку, которую мы оказываем, в действии", — сказал сам Келли.
Когда Палата представителей Конгресса США полгода не могла одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины, Марк Келли вместе с коллегами в Сенате работал, чтобы найти необходимое решение для продвижения пакета помощи.
На днях сенатор подверг критике кандидата на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Венса за его позицию в отношении Украины.
"Для меня совершенно очевидно, что есть Джей Ди Вэнс, который хочет полностью отказаться от Украины, и есть Дональд Трамп, который в прошлом был достаточно пророссийским и склонялся к Владимиру Путину так, как я никогда не ожидал от президента, — заявил Келли в интервью Politico. — Опять же, перед нами предстает серьезный выбор, и я был бы очень обеспокоен тем, что эти парни сделают, чтобы оставить союзника в пользу противника. И это был бы гораздо более опасный мир".
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, 51 год
Пенсильвания, где у Шапиро высокий уровень поддержки, может принести Харрис 19 голосов выборщиков. В 2020 году штат проголосовал за Джо Байдена, а в 2016 — за Дональда Трампа.
Камала Харрис показывала лучшие результаты в опросах в штате, чем Байден, прежде чем президент сошел с гонки. Однако она все еще не догнала Трампа. Здесь демократ отстает от республиканца на два пункта — 48% против 50%.
Какова позиция Джоша Шапиро по отношению к Украине?
"На протяжении своей карьеры у меня было благословение знать и представлять украинское сообщество в моем родном городе Абингтоне и по всей Пенсильвании. Они приняли меня в свои церкви, культурные центры и жизнь. Мое сердце с ними и народом Украины сегодня", — написал Шапиро 24 февраля 2022 года. В дальнейшем он участвовал в нескольких церковных собраниях, посвященных поддержке украинского народа.
Пенсильвания под руководством Шапиро всячески поддержала экономические санкции против России. В частности, изъяли продукцию российского происхождения из магазинов.
Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, 52 года
Мичиган может принести 15 голосов выборщиков. Единственное исключение за последние 20 лет, когда штат проголосовал за кандидата-республиканца, произошло в 2016 году — победу с преимуществом в 0,2% одержал Дональд Трамп.
Сейчас Харрис только на 1% отстает от республиканца здесь – 45% против 46%.
Какова позиция Гретхен Уитмер по отношению к Украине?
В прошлом году губернатор посетила Латвию, где были размещены войска Национальной гвардии штата Мичиган, участвовавшие в многонациональных учениях НАТО на восточном фланге.
"Наша национальная безопасность так же важна, как и наша экономическая безопасность, поэтому солдаты штата Мичиган будут продолжать играть важную роль как здесь, так и за рубежом, — заявила Уитмер. — Для меня было важно побывать в Латвии, ключевом союзнике Украины, и поблагодарить внешние и внутренние войска за службу. С незаконной войной России в Украине стало как никогда важно поддерживать наших союзников по всему миру для защиты демократии".
С началом российского вторжения Витмер на уровне штата поддержал и согласовал экономические санкции против России.
Губернатор Кентукки Энди Бешир, 46 лет
Кентукки — не колеблющийся, а полностью "красный" штат, где последние 20 лет голосуют за республиканцев. Однако демократ Бешир уже дважды становился губернатором штата и имеет хорошие рейтинги среди населения. Губернатор – бывший прокурор и опытный управленец, что делает его хорошим активом в команде Харрис.
Какова позиция Энди Бешира по отношению к Украине?
В марте 2022 года он молился за украинцев, отмечая, что "в Кентукки мы гордимся тем, что едины с Украиной и ее народом". Тогда Капитолий штата и дом губернатора были подсвечены сине-желтым цветом в знак поддержки.
Также в начале вторжения выступил с видеообращением, в котором отметил: США "будут призваны выдержать" более высокие цены, особенно на газ, и призвал страну объединиться против России.
Кроме этой пятерки, среди других потенциальных кандидатов, которых, вероятно, рассматривает команда Камалы Харрис — губернатор Миннесоты Тим Волз, губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, бывший конгрессмен от Луизианы Седрик Ричмонд и министр транспорта Пит Буттиджедж.
По информации The Washington Post, среди законодателей в Вашингтоне, стратегов по всей стране, а также обычных избирателей закрепилось очень циничное мнение: Камала Харрис, если хочет иметь шансы на победу, должна выбрать напарником кого-то белого и желательно — белого мужчину.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как нашумевший "Проект 2025" предлагает Трампу закончить войну в Украине.