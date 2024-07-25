Кто за Украину и против Путина? Топ-5 кандидатов в вице-президенты США от Камалы Харрис

Кого демократы могут выставить против республиканца Джей Ди Венса?

Менее чем через месяц в Чикаго пройдет национальный съезд Демократической партии, на котором официально должен быть выдвинут "билет" из кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. И если с претенденткой на главную номинацию ситуация ясна, остается интрига, кого Камала Харрис может выбрать в напарники.

"Телеграф" рассказывает о пяти ведущих кандидатах в вице-президенты от демократов, и какого они мнения о поддержке Украины.

Почему выбор вице-президента — стратегический ход

Самое главное: правильно выбранный напарник может обеспечить Камале Харрис голоса в так называемых колеблющихся штатах (англ. swing states), которые решат судьбу этих выборов. В этих штатах традиционно поддержка демократов и республиканцев находится на одинаковом уровне, поэтому кандидаты в президенты соперничают за то, чтобы получить преимущество.

Дело в том, что последнее слово на выборах в Америке не за обычными избирателями, а за коллегией выборщиков — представителей от каждого штата. Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за выборщика, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты.

Всего по стране 538 выборщиков, и для победы кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них. Каждый штат насчитывает столько избирателей, сколько членов Конгресса избрано от него. В Калифорнии, например, 55 выборщиков, в Оклахоме – 7, а в Монтане – 3. Есть традиционно "синие" или "красные" штаты, где люди прогнозируемо голосуют за демократов или, соответственно, республиканцев. Среди "синих" штатов — Вермонт, Нью-Йорк, Калифорния; среди "красных" — Вайоминг, Аркансас, Небраска.

Ставки высоки, потому что кандидат с преимуществом получает все голоса избирателей от того или иного штата. В 2016 году Хиллари Клинтон на 2,9 млн голосов обошла Дональда Трампа, однако проиграла ему по количеству голосов избирателей — 227 против 304.

Колеблющихся штатов насчитывается семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. И среди потенциальных кандидатов в вице-президенты от демократов — ведущие политики из этих штатов.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер, 67 лет

Северная Каролина может принести Харрис 16 голосов выборщиков. Но тенденции неутешительны для демократов: штат проголосовал за Дональда Трампа в 2016 и 2020 году. Последний раз кандидата в президенты от Демократической партии здесь поддержали аж в 2008 году. Опросы свидетельствуют о том, что на несколько пунктов республиканец опережает Харрис — 48% против 44%.

Какова позиция Роя Купера по отношению к Украине?

Губернаторы редко глубоко вовлечены в вопросы внешней политики, однако это не мешает им делать высказывания и действия в поддержку Украины.

В апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, Купер объявил, что Национальная гвардия Северной Каролины пришлет военную технику в Украину для помощи в отражении агрессии.

"Сообщения о военных преступлениях, совершенных российскими войсками во время их нападений на Украину, разрывают сердце и требуют серьезных мер, — сказал тогда он. — Северная Каролина поддерживает народ Украины и готова поддержать его борьбу за демократию и свободу".

По просьбе Министерства обороны штат предоставил бронетранспортеры M-113 как часть более крупного пакета помощи США Киеву.

Также в ответ на вторжение РФ, губернатор Купер подписал распоряжение, приказавшее правительственным учреждениям и ведомствам прекратить любые сделки или операции, приносящие прямую пользу российским организациям.

В апреле 2023 года у Роя Купера и других американских губернаторов был видео-звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Он высоко оценил постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов и ее важность, — сказал Купер по итогам звонка. — И он знает, что губернаторы часто адвокатируют за бюджеты и отдельные штаты соглашаются с тем, чтобы помочь народу Украины".

Купер тогда добавил, что войска с баз Северной Каролины помогали тренировать украинские силы.

"Для американцев важно усилить усилия, чтобы поддержать Украину всеми способами, которыми мы можем", — подчеркнул год назад Купер.

Рой Купер. Фото Ассоциации губернаторов США

Сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, 60 лет

Аризону представляют 11 выборщиков. Прошлые выборы с отрывом 0,3% здесь выиграл Джо Байден. Однако до этого 16 лет штат голосовал только за республиканцев.

В настоящее время Трамп опережает Харрис в Аризоне примерно на 5% — 49% против 44%.

Какова позиция Марка Келли по отношению к Украине?

Келли лично несколько раз посещал Украину после полномасштабного вторжения. К примеру, в сентябре 2023 года он, кроме официальных встреч, ознакомился с особенностями работы пограничных подразделений ГПСУ.

"Для меня было очень важно увидеть, услышать от вас об оборудовании, которое вы используете. Я хочу сказать, что мы с вами. И Сенат Соединенных Штатов Америки вас поддерживает, ведь это недопустимо, чтобы Россия победила Украину", — отметил тогда сенатор.

В ноябре того же года Келли, кстати, в прошлом пилот Военно-морских сил, встретился с украинскими летчиками, которые проходят обучение на истребителях F-16 на базе Национальной гвардии Моррис в городе Тусон в Аризоне.

"С первых дней вторжения Келли выступал за передачу Украине F-16 для противодействия российскому превосходству в воздухе", — отчитывалась пресс-служба политика.

"В борьбе Украины за свободу Аризона сыграла важную роль, служа тренировочной базой для украинских пилотов, и было интересно видеть поддержку, которую мы оказываем, в действии", — сказал сам Келли.

Когда Палата представителей Конгресса США полгода не могла одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины, Марк Келли вместе с коллегами в Сенате работал, чтобы найти необходимое решение для продвижения пакета помощи.

На днях сенатор подверг критике кандидата на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Венса за его позицию в отношении Украины.

"Для меня совершенно очевидно, что есть Джей Ди Вэнс, который хочет полностью отказаться от Украины, и есть Дональд Трамп, который в прошлом был достаточно пророссийским и склонялся к Владимиру Путину так, как я никогда не ожидал от президента, — заявил Келли в интервью Politico. — Опять же, перед нами предстает серьезный выбор, и я был бы очень обеспокоен тем, что эти парни сделают, чтобы оставить союзника в пользу противника. И это был бы гораздо более опасный мир".

Марк Келли в Украине. Фото ГНСУ

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, 51 год

Пенсильвания, где у Шапиро высокий уровень поддержки, может принести Харрис 19 голосов выборщиков. В 2020 году штат проголосовал за Джо Байдена, а в 2016 — за Дональда Трампа.

Камала Харрис показывала лучшие результаты в опросах в штате, чем Байден, прежде чем президент сошел с гонки. Однако она все еще не догнала Трампа. Здесь демократ отстает от республиканца на два пункта — 48% против 50%.

Какова позиция Джоша Шапиро по отношению к Украине?

"На протяжении своей карьеры у меня было благословение знать и представлять украинское сообщество в моем родном городе Абингтоне и по всей Пенсильвании. Они приняли меня в свои церкви, культурные центры и жизнь. Мое сердце с ними и народом Украины сегодня", — написал Шапиро 24 февраля 2022 года. В дальнейшем он участвовал в нескольких церковных собраниях, посвященных поддержке украинского народа.

Пенсильвания под руководством Шапиро всячески поддержала экономические санкции против России. В частности, изъяли продукцию российского происхождения из магазинов.

Джош Шапиро. Фото Fox News

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, 52 года

Мичиган может принести 15 голосов выборщиков. Единственное исключение за последние 20 лет, когда штат проголосовал за кандидата-республиканца, произошло в 2016 году — победу с преимуществом в 0,2% одержал Дональд Трамп.

Сейчас Харрис только на 1% отстает от республиканца здесь – 45% против 46%.

Какова позиция Гретхен Уитмер по отношению к Украине?

В прошлом году губернатор посетила Латвию, где были размещены войска Национальной гвардии штата Мичиган, участвовавшие в многонациональных учениях НАТО на восточном фланге.

"Наша национальная безопасность так же важна, как и наша экономическая безопасность, поэтому солдаты штата Мичиган будут продолжать играть важную роль как здесь, так и за рубежом, — заявила Уитмер. — Для меня было важно побывать в Латвии, ключевом союзнике Украины, и поблагодарить внешние и внутренние войска за службу. С незаконной войной России в Украине стало как никогда важно поддерживать наших союзников по всему миру для защиты демократии".

С началом российского вторжения Витмер на уровне штата поддержал и согласовал экономические санкции против России.

Гретхен Витмер. Фото AP News

Губернатор Кентукки Энди Бешир, 46 лет

Кентукки — не колеблющийся, а полностью "красный" штат, где последние 20 лет голосуют за республиканцев. Однако демократ Бешир уже дважды становился губернатором штата и имеет хорошие рейтинги среди населения. Губернатор – бывший прокурор и опытный управленец, что делает его хорошим активом в команде Харрис.

Какова позиция Энди Бешира по отношению к Украине?

В марте 2022 года он молился за украинцев, отмечая, что "в Кентукки мы гордимся тем, что едины с Украиной и ее народом". Тогда Капитолий штата и дом губернатора были подсвечены сине-желтым цветом в знак поддержки.

Также в начале вторжения выступил с видеообращением, в котором отметил: США "будут призваны выдержать" более высокие цены, особенно на газ, и призвал страну объединиться против России.

Энди Бешир. Фото The Nation

Кроме этой пятерки, среди других потенциальных кандидатов, которых, вероятно, рассматривает команда Камалы Харрис — губернатор Миннесоты Тим Волз, губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, бывший конгрессмен от Луизианы Седрик Ричмонд и министр транспорта Пит Буттиджедж.

По информации The Washington Post, среди законодателей в Вашингтоне, стратегов по всей стране, а также обычных избирателей закрепилось очень циничное мнение: Камала Харрис, если хочет иметь шансы на победу, должна выбрать напарником кого-то белого и желательно — белого мужчину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как нашумевший "Проект 2025" предлагает Трампу закончить войну в Украине.