"Нахабне захоплення грошей": у Трампа подали скаргу на Гарріс через передвиборчий фонд Байдена

Експерти та фінансисти кажуть, що нічого протизаконного тут немає

Штаб кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа 23 липня подав скаргу на віцепрезидента Камалу Гарріс. Скарга до Федеральної виборчої комісії пішла через передачу в розпорядження Гарріс виборчого фонду чинного президента Джозефа Байдена, який складає 96 млн доларів.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що в штабі Трампа це вважають "порушенням закону"; зокрема, юрист Трампа Девід Воррінгтон заявив про нібито "нахабне захоплення грошей".

Відомо, що після того, як Демократична партія замінила Байдена на Гарріс, назву передвиборчого штабу змінили, а рахунки кампанії Байдена передали штабу віцепрезидента. Юридичне питання такого роду ще ніколи не підіймалося, проте експерти та фінансисти кажуть, що нічого протизаконного тут немає. Представники Гарріс вже заявили, що скарга ніяк не вплине на збір та витрату коштів.

"Республіканці можуть заздрити, що демократи налаштовані на перемогу над Дональдом Трампом і його союзниками, але безпідставні судові позови – на кшталт тих, які вони роками подавали, щоб придушити голоси виборців і вкрасти вибори, – лише відволікатимуть їх, поки ми реєструємо волонтерів, спілкуємося з виборцями та виграємо ці вибори", – сказав речник кампанії Гарріс Чарльз Кретчмер Лутвак.

Відзначимо, що Гарріс за перші 24 години після того, як чинний президент США Джозеф Байден покинув президентські перегони, встановила рекорд зі зборів на проведення президентської кампанії. За добу штаб Гарріс залучив 81 мільйон доларів США, що стало рекордним результатом за всю історію Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.