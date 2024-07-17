Не тільки Джей Ді Венс. Шість центрів, які можуть вплинути на позицію Трампа по Україні

Аналітичні центри демонструють різні підходи до методів та умов підтримки України

Кандидат на пост президента Дональд Трамп у своїй виборчій кампанії 2024 року озвучив наміри скоротити або повністю припинити військову та економічну допомогу Україні. Він вважає, що інші країни НАТО мають брати на себе більше відповідальності за підтримку України. Втім, це не повинно викликати великого занепокоєння в нашій державі.

Бо навіть у разі його перемоги на виборах при розробці політики Вашингтона щодо Києва братимуть до уваги не тільки позицію скептично налаштованого до України віцепрездента Джей Ді Венса, а й аналітичних центрів США. Це в коментарі "Телеграфу" пояснила член правління ГО "Інститут демократії та розвитку "ПолітА" Катерина Одарченко.

Політтехнолог назвала шість таких центрів, позиції яких у деталях можуть різнитися, однак сходитися у загальному ставленні до України.

Heritage Foundation

Heritage Foundation дотримується обережного підходу до надання допомоги Україні, акцентуючи на фінансовій відповідальності та прозорості. Основні моменти їхньої позиції включають:

Фінансова відповідальність. Будь-яке додаткове фінансування України має бути збалансованим, щоб уникнути збільшення національного боргу. Вони закликають до прозорого процесу в Конгресі для забезпечення ефективного витрачання коштів платників податків. Військова та цивільна допомога. Heritage підкреслює необхідність продовження військової допомоги, але з суворим контролем, щоб запобігти корупції та нецільовому використанню коштів. Вони також закликають країни Європейського союзу значно більше вкладати в цивільну та відбудовчу допомогу Україні. Стратегічні інтереси. Heritage наголошує на тому, що підтримка України відповідає ширшим стратегічним інтересам США, протидіючи агресії Росії та запобігаючи подальшій дестабілізації в Європі.

Institute for the Study of War

ISW підкреслює стратегічну важливість продовження підтримки України з боку США, зазначаючи, що удари українських безпілотників змусили Росію перерозподілити свої системи ППО, що демонструє ефективність американської військової допомоги.

Center for Strategic and International Studies

CSIS наголошує на необхідності лідерства НАТО та США в підтримці України. Вони стверджують, що ефективна західна підтримка, включаючи військову допомогу та стратегічне планування, є ключовою для оборони України та її інтеграції в НАТО.

RAND Corporation

RAND обговорює необхідність довгострокової стратегії для забезпечення перемоги України та стримування Росії. Вони виступають за постійну підтримку США та союзників, включаючи економічну та військову допомогу, для стабілізації України та її інтеграції до західних оборонних структур.

Council on Foreign Relations

CFR зосереджується на ширших геополітичних наслідках війни в Україні. Вони стверджують, що підтримка США важлива не тільки для суверенітету України, а й для збереження безпекової архітектури Європи. CFR підкреслює ризик зменшення впливу США, якщо підтримка України ослабне, і наголошує на необхідності всеосяжної та тривалої політики США.

Atlantic Council

Atlantic Council виступає за продовження значної військової та економічної підтримки України. Там підкреслюють, що допомога Україні є необхідною для безпеки Європи та протидії авторитарним режимам. Рада також наголошує на важливості забезпечення підзвітності та прозорості при розподілі допомоги, щоб запобігти корупції та нецільовому використанню коштів.

Катерина Одарченко зазначає, що консенсус серед аналітичних центрів США полягає в стратегічній важливості підтримки України, хоча існують різні підходи до методів та умов такої підтримки. Вони визнають необхідність підзвітності, сталості та збалансованого розподілу відповідальності серед західних союзників.

При цьому Трамп та Heritage Foundation акцентують на фінансовій відповідальності та зменшенні прямої участі США, тоді як інші аналітичні центри підкреслюють важливість тривалої та ефективної підтримки для забезпечення перемоги України та стабільності в Європі, резюмує політтехнолог.