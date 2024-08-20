Партія Байдена затвердила важливий документ: що сказано про Україну, Путіна і Трампа

Демократична партія США затвердила основні засади на наступні роки.

Виборчі перегони у США набувають дедалі чіткіших форм. Так, на з’їзді в Чикаго делегати Демократичної партії проголосували за партійну платформу — документ, який визначає основні пріоритети на наступні роки як у внутрішніх, так і зовнішніх питаннях. Проєкт документа був затверджений у липні за лічені дні до того, як Джо Байден вийшов з президентських перегонів, тому містить формулювання про плани на другий строк чинного глави Білого дому.

Оскільки платформу було схвалено під час великого конвенту демократів 19 серпня, більшості її засад має дотримуватися і Камала Гарріс у разі обрання президенткою США, адже це пропрацьована лінія партії. "Телеграф" розбирався, що у документі йдеться про Україну.

У національному комітеті Демократичної партії заявили, що документ на понад 90 сторінок "робить сильну заяву про історичну роботу, яку президент Байден і віцепрезидентка Гарріс виконали рука об руку, і пропонує бачення прогресивного порядку денного, на який ми можемо спиратися як нація та як партія, коли прямуємо до наступних чотирьох років".

Досягнення Байдена-Гарріс та критика Трампа

У затвердженій платформі йдеться про відповідь Заходу на російське вторгнення й досягнення Білого дому в підтримці України. Зазначається, що під час першого строку Байдена жоден регіон світу "не проілюстрував важливість альянсів краще, аніж Європа".

"Коли Володимир Путін почав свою необдуману війну агресії проти України, він прагнув підірвати самі основи вільного світу. Він думав, що зможе швидко окупувати Україну, і що Україна та світ просто піддадуться. Він помилився. Натомість він зустрів рішучість українського народу. Він також посилив рішучість НАТО, найбільшого військового альянсу в історії світу, очолюваного Сполученими Штатами", — йдеться у документі.

Наголошується, що Байден переслідував три основні цілі в Україні: допомогти Україні захистити свій суверенітет, зберегти єдність у трансатлантичних альянсах і запобігти ескалації до прямого конфлікту з Росією.

"У всіх трьох напрямках Сполучені Штати досягли успіху. Під керівництвом президента Байдена Америка надала Україні необхідну зброю, а також дипломатичну та економічну підтримку для захисту її суверенітету від російської агресії. Ця робота створила добре оплачувані робочі місця для американців, оскільки ми створюємо арсенал для власного захисту та допомагаємо захищати демократію за кордоном".

Згадується, що Штати об'єднали в коаліцію приблизно з 50 країн для надання необхідної безпекової допомоги Україні (мова про контактну групу "Рамштайн") та координували "безпрецедентні міжнародні заходи для введення жорстких санкцій проти Росії та притягнення Путіна до відповідальності на світовій арені".

"Адміністрація Байдена-Гарріс також допомогла захистити цивільне населення України та її енергетичну інфраструктуру від неспровокованих російських атак і працювала над відновленням торгівлі українською сільськогосподарською продукцією для підтримки глобальної продовольчої безпеки".

У платформі Демпартія підтверджує, що загроза з боку Росії виходить за рамки її війни в Україні, згадуючи про зв’язки Москви з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм через військове чи економічне партнерство.

У контексті допомоги Україні та партнерства по НАТО демократи критикують головного опонента — Дональда Трампа.

"У той час, як президент Байден зробив пріоритетом зміцнення та запевнення наших союзників, Трамп неодноразово погрожував вивести Америку з найпотужнішого військового альянсу у світі та закликав Володимира Путіна "робити все, що заманеться" щодо будь-якої країни НАТО.

Поки президент Байден завжди підтримував Україну, Трамп намагався просунути свої політичні інтереси, шантажуючи президента Зеленського — включаючи утримання необхідної безпекової допомоги. І тепер, за зачиненими дверима, Трамп підтримує політику примушування України до здачі суверенних територій Путіну".

Допомога Києву продовжиться

І наостанок мова про майбутні плани на "другий строк Байдена" (що нині варто сприймати як перший строк Гарріс).

"Під час свого другого строку він продовжить підтримувати Україну, щоб зупинити звірства Путіна та стримати російську загрозу для союзних країн і життєво важливих інтересів Америки.

Окрім продовження зміцнення НАТО, він допоможе Україні відновитися економічно і підтримає постійні зусилля зі зміцнення української демократії та поглиблення її політичних і економічних відносин з європейськими та трансатлантичними інституціями".

Коли чекати промови Гарріс

Президент Джо Байден ввечері 19 серпня виступив у Чикаго перед своїми однопартійцями і підбив підсумки кар’єри. Серед успіхів згадав й Україну, наголосивши, що ні він сам, ні віцепрезидентка Камала Гарріс, "ніколи не схиляться перед Путіним".

"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна все ще вільна", – сказав Байден.

Велика промова кандидатки в президенти Камали Гарріс очікується у четвер, 22 серпня, під час останнього дня національного з’їзду. Її виступу в наступні кілька днів передуватимуть промови колишнього президента Барака Обами та кандидата у віцепрезиденти Тіма Уолза.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" політичний аналітик Даг Кляйн розповів, від чого залежатиме політика Гарріс щодо України.