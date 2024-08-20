Добре знайомий українцям. Трамп назвав ім’я ймовірного особистого радника у разі перемоги

Республіканець дуже його цінує

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп підтвердив, що у разі своєї перемоги на виборах розглядатиме призначення американського мільярдера Ілона Маска як свого радника чи члена кабінету. Раніше про таке бажання заявляв й сам Маск.

Трамп позитивно відповів на запитання, чи готовий він запросити Маска до команди у разі перемоги на виборах. При цьому він назвав мільярдера "діамантовим хлопцем", пише Reuters.

"Він дуже розумний хлопець. Я б, звичайно, зробив це, якби він це зробив, я б, звичайно, зробив. Він блискучий хлопець (brilliant guy)", — сказав кандидат у президенти США.

Нагадаємо, у своїй нещодавній публічній розмові з Трампом Маск сказав, що хотів би приєднатися до роботи його адміністрації, якщо той переможе. За його словами, Маск хотів би бути членом певної комісії з ефективності влади, яка б гарантувала, що гроші платників податків витрачаються належним чином.

Варто зазначити, що для України Маск неоднозначна постать — з одного боку, за кілька днів після повномасштабного нападу Росії на Україну він легко погодився на твіт українського міністра дати ЗСУ термінали Starlink із супутниковим інтернетом. Завдяки йому українські військові отримали перевагу, якої не мали росіяни — зв’язок та швидкість прийняття рішень.

Однак незабаром виявилося, що Маск завдяки Starlink підглядав за війною з власного ноутбука. При цьому він не приховував, що продовжує спілкування із президентом РФ Володимиром Путіним. "Ну ми чудово поговорили з Путіним", сказав він про одну з їхніх розмов.

Щобільше, за повідомленнями CNN, у 2022 році Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя окупованого Криму. Цим кроком він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони втратили зв’язок і врешті-решт їх викинуло на берег.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маск виступає проти вступу України до НАТО. Він заявляв, що це загрожує світові "ядерним апокаліпсисом".