Партия Байдена утвердила важный документ: что сказано об Украине, Путине и Трампе

Демократическая партия США утвердила основы на следующие годы.

Избирательная гонка в США приобретает все более четкие формы. Так, на съезде в Чикаго делегаты Демократической партии проголосовали за партийную платформу – документ, определяющий основные приоритеты на следующие годы как во внутренних, так и внешних вопросах. Проект документа был утвержден в июле за считанные дни до того, как Джо Байден вышел из президентской гонки, поэтому содержит формулировку о планах на второй срок действующего главы Белого дома.

Поскольку платформа была одобрена во время большого конвента демократов 19 августа, большинства ее принципов должна придерживаться и Камала Харрис в случае избрания президентом США, ведь это проработанная линия партии. "Телеграф" разбирался, что в документе говорится об Украине.

В национальном комитете Демократической партии заявили, что документ на более чем 90 страниц "делает сильное заявление об исторической работе, которую президент Байден и вице-президент Харрис выполнили рука об руку, и предлагает видение прогрессивной повестки дня, на которую мы можем опираться как нация и как партия, когда направляемся к следующим четырем годам".

Достижения Байдена-Харрис и критика Трампа

В утвержденной платформе говорится об ответе Запада на российское вторжение и достижениях Белого дома в поддержке Украины. Отмечается, что в первый срок Байдена ни один регион мира "не проиллюстрировал важность альянсов лучше, чем Европа".

"Когда Владимир Путин начал свою необдуманную войну агрессии против Украины, он стремился подорвать сами основы свободного мира. Он думал, что сможет быстро оккупировать Украину, и что Украина и мир просто поддадутся. Он ошибся. Он встретил решимость украинского народа. Он также усилил решительность НАТО, крупнейшего военного альянса в истории мира, возглавляемого Соединенными Штатами", — говорится в документе.

Отмечается, что Байден преследовал три основные цели в Украине: помочь Украине защитить свой суверенитет, сохранить единство в трансатлантических альянсах и предотвратить эскалацию прямого конфликта с Россией.

"Во всех трех направлениях Соединенные Штаты преуспели. Под руководством президента Байдена Америка предоставила Украине необходимое оружие, а также дипломатическую и экономическую поддержку для защиты ее суверенитета от российской агрессии. Эта работа создала хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев, поскольку мы создаем арсенал для собственной защиты и помогаем защищать демократию за границей".

Упоминается, что Штаты объединили в коалицию примерно 50 стран для оказания необходимой помощи Украине (речь о контактной группе "Рамштайн") и координировали "беспрецедентные международные меры для введения жестких санкций против России и привлечения Путина к ответственности на мировой арене".

"Администрация Байдена-Харрис также помогла оградить гражданское население Украины и его энергетическую инфраструктуру от неспровоцированных российских атак и работала над возобновлением торговли украинской сельскохозяйственной продукцией для поддержания глобальной продовольственной безопасности".

В платформе Демпартия подтверждает, что угроза со стороны России выходит за рамки ее войны в Украине, упоминая о связях Москвы с Северной Кореей, Ираном и Китаем через военное или экономическое партнерство.

В контексте помощи Украине и партнерству по НАТО демократы критикуют главного оппонента – Дональда Трампа.

"В то время как президент Байден сделал приоритетом укрепление и заверение наших союзников, Трамп неоднократно угрожал вывести Америку из мощнейшего военного альянса в мире и призвал Владимира Путина "делать все, что заблагорассудится" в отношении любой страны НАТО.

Пока президент Байден всегда поддерживал Украину, Трамп пытался продвинуть свои политические интересы, шантажируя президента Зеленского — включая удержание необходимой помощи по безопасности. И теперь, за закрытыми дверями, Трамп поддерживает политику принуждения Украины к сдаче суверенных территорий Путину".

Помощь Киеву продолжится

И напоследок речь о будущих планах на "второй срок Байдена" (что сейчас следует воспринимать как первый срок Харрис).

"Во время своего второго срока он продолжит поддерживать Украину, чтобы остановить зверства Путина и сдержать российскую угрозу для союзных стран и жизненно важных интересов Америки.

Помимо продолжения укрепления НАТО, он поможет Украине восстановиться экономически и поддержит постоянные усилия по укреплению украинской демократии и углублению ее политических и экономических отношений с европейскими и трансатлантическими институциями».

Когда ждать речи Гаррис

Президент Джо Байден вечером 19 августа выступил в Чикаго перед своими однопартийцами и подвел итоги карьеры. Среди успехов вспомнил и Украину, подчеркнув, что ни он сам, ни вице-президент Камала Харрис, "никогда не склонятся перед Путиным".

"Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина все еще свободна", – сказал Байден.

Большая речь кандидата в президенты Камалы Харрис ожидается в четверг, 22 августа, в последний день национального съезда. Ее выступлению в следующие несколько дней будут предшествовать речи бывшего президента Барака Обамы и кандидата в вице-президенты Тима Волза.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" политический аналитик Даг Кляйн рассказал, от чего будет зависеть политика Харрис в отношении Украины.