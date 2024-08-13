Розуміє Кім Чен Ина і хоче "знов порозумітися" з Путіним: що Трамп наговорив в інтерв’ю Маску

Крім іншого, він не забув "полити брудом" Байдена і Гарріс

Незважаючи на технічні проблеми в соціальній мережі X, викликані масштабною DDOS-атакою, інтерв’ю кандидата в президенти США Дональда Трампа американському мільярдеру Ілону Маску відбулося, хоч і на 40 хвилин пізніше, ніж було заплановано. Трамп говорив, зокрема й про Україну.

Про технічні проблеми у Х повідомив Маск. Коли розмова все ж таки почалася, у прямому ефірі дивилися близько мільйона людей. Трансляція велася у Х.

У ході розмови з Маском Трамп заявив, що сподівається знову порозумітися з президентом США Володимиром Путіним. Такі плани має у разі перемоги на президентських виборах.

"Сподіваюся, ми знову з ним порозуміємося. Знаєш, порозумітися з ним було б добре, а не погано", — зазначив він.

Кандидат у президенти США також назвав Путіна хорошим переговорником. Він додав, що Байден "здійснив дурість", допустивши можливість прийому України до НАТО.

Трамп також заявив, що ЗСУ не вистачає людей. В Україні загинуло "набагато більше людей, ніж ви вважаєте", сказав він. За словами Трампа, українська влада зараз нібито відправляє на фронт дуже молодих і дуже літніх чоловіків.

На думку Трампа, Росія не вторглася б до України, якби президент США був би не Джо Байден. Він висловив упевненість, що його дружні стосунки з Путіним могли б запобігти конфлікту.

Не забув кандидат у президенти й про свою конкурентку Камалу Гарріс. Трамп сказав, що вона "ще менш компетентна", ніж Байден. Також він знову накинувся на Байдена, сказавши, що 30 років тому у нього нібито був низький IQ, а зараз у президента США "його немає взагалі". За словами Трампа, нинішній глава Білого дому знявся з президентських перегонів нібито внаслідок держперевороту.

Кандидат у президенти США також заявив, що глибоко розуміє Путіна та голову КНДР Кім Чен Ина. За його словами, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США, включаючи як Байдена, так і кандидата від демократів Камалу Гарріс.

Також він заявив про плани збудувати над США найкращий у світі "Залізний купол" (система ПРО). Тож він хоче захистити країну від погроз. Найбільшою загрозою для людства він назвав "ядерне потепління", а не глобальне.

Кандидат у президенти сказав, що дуже вдячний снайперу, який ліквідував кілера, який стріляв у нього під час виступу в Пенсільванії. Трамп тоді був поранений у вухо.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп раптово люб’язно висловився у бік Путіна і привітав його з проведенням масштабного обміну ув’язненими 1 серпня, хоча до цього він сам і критикував цей захід. Американський політик назвав це "чудовою угодою".