"Яструб", але з нюансами: хто радитиме Гарріс, що робити з Україною та як покарати Росію

Філ Гордон висловлював захоплення українцями.

Одна з ключових посад в адміністрації президента США — це радник з національної безпеки. Людина, яка напряму призначається главою Білого дому, й консультує свого боса щодо питань внутрішньої і зовнішньої політики, а також військових справ.

Радник як "архітектор" політики президента

У часи найбільших викликів поруч із президентом Америки завжди знаходиться його радник. Наприклад, за президенства Річарда Ніксона радник з нацбезпеки, а надалі й держсекретар Генрі Кіссінджер зустрічався з главою держави кілька разів на день, взявши на себе контроль над усією інформацією, що йшла до Овального кабінету.

Кіссінджер вважався стратегом, який вмів переконати президента у своїх поглядах. У часи Холодної війни посадовець стояв за так званою "розрядкою" — короткочасним зниженням військово-політичної напруги між США та СРСР. Пізніше брав участь у переговорах про вивід американських військ з В'єтнаму та в арабо-ізраїльських мирних переговорах 1973-1975 років.

За часів Джиммі Картера його радник з нацбезпеки Збігнєв Бжезінський займав жорстку антирадянську позицію, що знаходило своє відображення у зовнішній політиці Штатів. Він був одним з ідеологів боротьби Америки з радянською експансією в Афганістані, Європі та решті світу.

В адміністрації Джо Байдена з 2021 року посаду радника з національної безпеки обіймає Джейк Салліван, один із головних прибічників зниження ризиків ескалації у російсько-українській війні.

Та Салліван навряд збереже свою посаду в разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді. Адже в її команді вже є досвідчений радник з нацбезпеки — 62-річний Філ Гордон. "Телеграф" розповідає, що про нього відомо, та яка його позиція щодо України.

"Яструб" щодо Росії

Кар’єра Гордона починалася з низки дослідницьких та викладацьких посад, у тому числі у Брукінгському інституті у Вашингтоні та Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні.

З 1998 по 1999 рік обіймав посаду директора з європейських справ у Раді нацбезпеки за президента Білла Клінтона.

З 2009 по 2013 рік Гордон працював помічником з питань Європи та Євразії під керівництвом держсекретаря Гілларі Клінтон. За часів Барака Обами був призначений спеціальним помічником президента та координатором з Близького Сходу, Північної Африки та регіону Перської затоки.

Радником з національної безпеки віцепрезидентки Гарріс він офіційно став 21 березня 2022 року.

"Хоча Гарріс і Гордон спочатку не мали міцних особистих стосунків, колеги кажуть, що вони поступово зближувалися, оскільки віцепрезидентка взяла на себе більш помітну зовнішньополітичну роль.

Вона зустрічалася з європейськими лідерами в рамках зусиль адміністрації зі створення проукраїнської коаліції, а також кілька разів їздила до Південно-Східної Азії, щоб зміцнити альянси проти Китаю", — описує The Washington Post.

Під час своєї роботи з Гарріс Гордон допоміг їй підготуватися до зустрічей із понад 150 світовими лідерами, включаючи лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського. У додаток до цього, Гордон входить до невеликої групи чиновників з національної безпеки які беруть участь у щоденних брифінгах для президента США Байдена.

Зустріч Гарріс та Зеленського на Саміті миру. Фото ABC News

Примітно, що західні ЗМІ описують політика як "яструба" щодо Росії:

"Гордон повністю підтримує зусилля США із захисту України, спрямовані на те, щоб відстояти концепцію суверенітету, покаравши Росію за вторгнення до сусідньої держави", — йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Натомість Центр аналізу європейської політики (CEPA) так відгукується про посадовця:

"Гордон має великий досвід роботи в Європі, рішуче підтримує Україну, та виступає за європейське НАТО, що платить належне. Європейці, які сподіваються, що адміністрація Гарріс може повернутися до старих добрих часів, коли США багато платять і мало просять натомість, швидше за все, будуть розчаровані".

Журналіст Джеймс Манн, розповідаючи про Гордона та інших експертів з питань національної безпеки від Демократичної партії, зазначив, що вони "представляють покоління демократів, які навчилися вести зовнішню політику в 1990-х роках".

"Вони прагнули показати, що демократи — не зграя пацифістів, що вони розуміють питання національної безпеки та готові використовувати американську силу там, де це необхідно", — йшлося в книзі Манна.

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" американський політичний аналітик Даг Кляйн описував Гордона як "класичного європеїста", який добре знається на питаннях європейської безпеки.

"Можливо, для Філа Гордона та інших посадових осіб в адміністрації Гарріс буде реальна можливість робити більше [щодо України], як це роблять деякі європейські союзники, котрі справді розуміють російську загрозу та необхідність діяти рішуче", — розповідав Кляйн.

Критикував Трампа за прихильність до Путіна

Філ Гордон і сам є автором робіт щодо російських загроз. 2018 року в співавторстві з республіканцем Робертом Блеквілом він написав матеріал із закликом "покарати Росію за атаку на Сполучені Штати". Йшлося про втручання Москви у вибори 2016 року та інші спроби вплинути на американське суспільство.

"Путін наказав російському уряду докласти безпрецедентних зусиль, щоб підірвати американську демократію та вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року в інтересах Дональда Трампа", — йшлося у звіті.

"Без більш енергійної та комплексної відповіді втручання Кремля триватиме, — застерігали автори. — Вашингтон має покласти реальні витрати на Москву, а також посилити захист від майбутніх атак і зміцнити свою військову прихильність європейським союзникам, яким найбільше загрожує агресивна позиція Москви".

Вони стверджували, що протягом усієї своєї кампанії та президентства Трамп "демонстрував дивну прихильність" до Росії загалом і до Путіна зокрема, часто вихваляючи російського лідера.

"Під час своєї кампанії Трамп і його команда… висловили відкритість до визнання російської анексії Криму, назвали НАТО застарілим, поставили під сумнів зобов’язання Альянсу щодо колективної оборони за Статтею 5 і зробили пріоритетом роботу з Росією в Сирії", — йшлося у матеріалі.

Блеквіл та Гордон виступили з рядом рекомендацій щодо стримування Росії на той час. Серед них — невизнання анексії Криму та збереження введених проти Москви санкцій.

"Можливо, Росія ніколи не поверне Крим Україні, але пом’якшення режиму санкцій щодо Криму підтвердить думку Путіна про те, що Захід згодом погодиться на його брутальне "розчленування" України".

Автори слушно висловлювали думку, що кінцевою метою Путіна є "відновлення контролю над безпосередніми сусідами Росії", і що "Захід повинен перестати бути наївною стороною цієї мети".

Серед інших запропонованих кроків були зміцнення НАТО, боротьба з дезінформацією та додаткова військова підтримка Києва. Утім шість років тому Гордон та Блеквіл вважали, що Штатам не слід заохочувати Україну домагатися військової перемоги над Росією, "якої вона не може досягти".

"Але можна допомогти їй краще захистити себе та збільшити ціну, яку мусить платити Росія".

"Якщо цей пакет заходів звучить як рецепт для нової Холодної війни з Росією, так і є", — зазначали Гордон та Блеквіл.

Що думає про стратегію США щодо України?

Наразі публічні висловлювання Гордона відповідають загальній позиції адміністрації Байдена-Гарріс. Наприклад, в липні у своєму профілі в X він зазначав, що "підтримка США українського народу є довготривалою".

У травні 2024 року Гордон брав участь у панельній дискусії Ради з міжнародних відносин, під час якої його запитали, чи варто Вашингтону переглянути свою стратегію щодо підтримки Києва в плані надання озброєння.

"У нас дуже мало обмежень щодо того, що Україна може робити або щодо того, що ми надаємо Україні. Дійсно відбувалися певні зміни, оскільки змінювалися потреби на полі бою, змінювалися наші наявні ресурси — ставали доступними речі, які не могли бути надані раніше.

Зараз це сягає такого рівня, що будь-яку категорію зброї, яка лише може вас зацікавити, ми фактично вже надаємо Україні. Тож я не вважаю правильним припущення, що наша політика чи наші дії якимось чином заважають Україні продовжувати протистояти російській агресії", — сказав посадовець.

Філ Гордон. Фото Politico

Гордон нагадав, що США мали розвіддані про те, що Росія збирається вторгнутися в Україну, і поділилися ними і з союзниками, і з українцями.

"Це сталося, і тоді ми негайно включилися та допомогли українцям запобігти по суті російському захопленню всієї України. Це був їхній план… Але ми були сповнені рішучості довести їхню помилку, збільшили військову та політичну допомогу, створили величезну коаліцію, сильно вдарили по російській економіці санкціями. Я віддаю найбільшу заслугу українському народу за його доблесну боротьбу проти Росії — [росіяни] не тільки не взяли Київ, але й були зупинені".

Посадовець наголосив, що "ніхто не надав більше допомоги, ніж Сполучені Штати".

"Ми допомогли українцям запобігти захопленню Києва Росією, зібрали коаліцію приблизно з 50 країн, що беруть участь у підтримці України. І майже через два з половиною роки після російського вторгнення, Україна є демократичною країною, яка користується підтримкою усього світу, і яка з гордістю стоїть перед обличчям російської агресії", — вважає Філ Гордон.

У ході подальшої дискусії Гордон додав, що позиція США була чіткою: лише українці мають ухвалювати рішення про своє майбутнє.

"Що ми можемо зробити, так це забезпечити їм усе необхідне — усю військову, політичну, безпекову та фінансову допомогу, яку надаємо — і змусити Росію заплатити за агресію, що потрібно не лише для того, щоб убезпечити українців, але й щоб надіслати сигнал усьому світу".

До слова, 31 серпня Філ Гордон провів зустріч з українською делегацією на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, аби вчергове "підтвердити непохитну підтримку" зусиль України "щодо досягнення справедливого та тривалого миру".

Нагадаємо, раніше експерт із комунікацій Юліан Гайда в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що хвилює партії Трампа та Гарріс у контексті української підтримки.