"У мене є відчуття...": генерал Годжес зробив прогноз щодо Камали Гарріс та України

Він порадив Заходу не боятися поразки Росії

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс у разі перемоги на виборах президента буде рішуче діяти в питанні притягнення Росії до відповідальності. У цьому питанні вона може бути ще більш рішучою, ніж чинний президент Джо Байден.

Про це "Телеграфу" розповів американський генерал Бен Годжес в інтерв’ю "Чому Путін "проспав" наступ ЗСУ і чим може відповісти Росія?".

Він висловив сподівання, що уряди країн Заходу перестануть так сильно непокоїтися про те, що станеться, якщо режим у Росії впаде. Годжес зазначив, що вони мають планувати й обмірковувати, якщо це станеться, хто контролюватиме ядерну зброю, що буде з енергетичною інфраструктурою і так далі.

"Але ми не повинні боятися цього. І не повинні робити нічого, що могло б завадити цьому статися", — наголосив генерал.

На його думку, Захід був здивований, коли закінчилася Холодна війна, і Радянський Союз розпався. За словами генерала, це сталося тому, що західні країни не могли повірити, що це взагалі можливо.

"Ми не були підготовлені. Це сталося, і не було хаосу — багато людей стали вільними. Але через те, що ми не підготувалися до цього, "неправильні" люди змогли прийти до влади в Росії, як Володимир Путін, наприклад", — зазначив Годжес.

Він нагадав, що строк президента США Джо Байдена закінчується в січні 2025-го року. За словами генерала, було б приємно думати, що в останні кілька місяців він вирішить сказати: "Нам треба більш рішуче подумати про спадщину".

"Але, на жаль, є страх, що Росія може використати ядерну зброю. Я думаю, що цей страх надмірний. Українці постійно демонструють, що ми самі себе стримуємо", — наголосив Годжес.

Він зазначив, що слухав промову віцепрезидентки Камали Гарріс на з'їзді Демократичної партії у Чикаго 22 серпня. За ловами Годжеса, її промова звучала дуже переконливо, проукраїнськи, проєвропейськи, пронатовськи, і Гарріс казала про притягнення Росії та інших тираній до відповідальності.

"Тож, якщо її оберуть, вона буде принаймні такою ж сильною, як Байден. У мене є відчуття, що вона буде навіть ще більш рішучою. Це також залежатиме від її команди. Якщо ж президентом знову стане Трамп, то я не знаю", — підкреслив генерал.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" політичний аналітик Даг Кляйн розповів, від чого залежатиме політика Гарріс щодо України.