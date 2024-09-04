"Ястреб", но с нюансами: кто будет советовать Гаррис, что делать с Украиной и как наказать Россию

Фил Гордон выражал восхищение украинцами.

Одна из ключевых должностей в администрации президента США — советник по национальной безопасности. Человек, которого напрямую назначает глава Белого дома, и который консультирует своего босса по вопросам внутренней и внешней политики, а также военных дел.

Советник как "архитектор" политики президента

Во времена самых больших вызовов рядом с президентом Америки всегда находится его советник. Например, при президентстве Ричарда Никсона советник по нацбезопасности, а в дальнейшем и госсекретарь Генри Киссинджер встречался с главой государства несколько раз в день, взяв на себя контроль над всей информацией, которая шла в Овальный кабинет.

Киссинджер считался стратегом, который умел убедить президента в своих взглядах. Во времена Холодной войны чиновник стоял за так называемой "разрядкой" — кратковременным снижением военно-политического напряжения между США и СССР. Позже принимал участие в переговорах о выводе американских войск из Вьетнама и в арабо-израильских мирных переговорах 1973-1975 годов.

Во времена Джимми Картера его советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский занимал жесткую антисоветскую позицию, что находило свое отражение во внешней политике Штатов. Он был одним из идеологов борьбы Америки с советской экспансией в Афганистане, Европе и других частях мира.

В администрации Джо Байдена с 2021 года должность советника по национальной безопасности занимает Джейк Салливан, один из главных сторонников снижения рисков эскалации в российско-украинской войне.

Но Салливан вряд ли сохранит свой пост в случае победы Камалы Харрис на ноябрьских выборах. Ведь в ее команде уже есть опытный советник по нацбезопасности — 62-летний Фил Гордон. "Телеграф" рассказывает, что о нем известно, и какова его позиция по отношению к Украине.

"Ястреб" в отношении России

Карьера Гордона начиналась с ряда исследовательских и преподавательских должностей, включая Брукингский институт в Вашингтоне и Международный институт стратегических исследований в Лондоне.

С 1998 по 1999 год занимал должность директора по европейским делам в Совете нацбезопасности при президенте Билле Клинтоне.

С 2009 по 2013 год Гордон работал помощником по вопросам Европы и Евразии под руководством госсекретаря Хиллари Клинтон. Во времена Барака Обамы был назначен специальным помощником президента и координатором по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива.

Советником по национальной безопасности вице-президента Харрис он официально стал 21 марта 2022 года.

"Хотя Харрис и Гордон сначала не имели крепких личных отношений, коллеги говорят, что они постепенно сближались, поскольку вице-президент взяла на себя более заметную внешнеполитическую роль.

Она встречалась с европейскими лидерами в рамках усилий администрации по созданию проукраинской коалиции, а также несколько раз ездила в Юго-Восточную Азию, чтобы укрепить альянсы против Китая", – описывает The Washington Post.

Во время своей работы с Харрис Гордон помог ей подготовиться к встречам с более чем 150 мировыми лидерами, включая лидера КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. В дополнение к этому, Гордон входит в небольшую группу чиновников по национальной безопасности, участвующих в ежедневных брифингах для президента США Байдена.

Встреча Гаррис и Зеленского на Саммите мира. Фото ABC News

Примечательно, что западные СМИ описывают политика как "ястреба" в отношении России:

"Гордон полностью поддерживает усилия США по защите Украины, направленные на то, чтобы отстоять концепцию суверенитета, наказав Россию за вторжение в соседнее государство", — говорится в материале The Wall Street Journal.

Центр анализа европейской политики (CEPA) так отзывается о должностном лице:

"Гордон имеет большой опыт работы в Европе, решительно поддерживает Украину, и выступает за европейское НАТО, которое платит должное. Европейцы, которые надяется, что администрация Харрис может вернуться к старым добрым временам, когда США много платят и мало просят взамен, скорее всего, будут разочарованы".

Журналист Джеймс Манн, рассказывая о Гордоне и других экспертах по национальной безопасности от Демократической партии, отметил, что они "представляют поколения демократов, которые научились вести внешнюю политику в 1990-х".

"Они стремились показать, что демократы — не группа пацифистов, что они понимают вопросы национальной безопасности и готовы использовать американскую силу там, где это необходимо", — говорилось в книге Манна.

Ранее в интервью "Телеграфу" американский политический аналитик Даг Кляйн описывал Гордона как "классического европеиста", хорошо разбирающегося в вопросах европейской безопасности.

"Возможно, для Фила Гордона и других должностных лиц в администрации Харрис будет реальная возможность делать больше [относительно Украины], как это делают некоторые европейские союзники, действительно понимающие российскую угрозу и необходимость действовать решительно", — рассказывал Кляйн.

Критиковал Трампа за приверженность Путину

Фил Гордон и сам является автором работ относительно российских угроз. В 2018 году в соавторстве с республиканцем Робертом Блэквиллом он написал материал с призывом "наказать Россию за атаку на Соединенные Штаты". Речь шла о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года и других попытках повлиять на американское общество.

"Путин приказал российскому правительству приложить беспрецедентные усилия, чтобы подорвать американскую демократию и повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году в интересах Дональда Трампа", — говорилось в отчете.

"Без более энергичного и комплексного ответа вмешательство Кремля будет продолжаться, — предостерегали авторы. — Вашингтон должен возложить реальные расходы на Москву, а также усилить защиту от будущих атак и укрепить свою военную приверженность европейским союзникам, которым больше всего угрожает агрессивная позиция Москвы".

Они утверждали, что на протяжении всей своей кампании и президентства Трамп "демонстрировал странную приверженность" России в целом и Путину в частности, часто восхваляя российского лидера.

"Во время своей кампании Трамп и его команда… выразили открытость к признанию российской аннексии Крыма, назвали НАТО устаревшим, подвергли сомнению обязательства Альянса по коллективной обороне по Статье 5 и сделали приоритетом работу с Россией в Сирии", — говорилось в материале.

Блэквилл и Гордон выступили с рядом рекомендаций по сдерживанию России на то время. Среди них непризнание аннексии Крыма и сохранение введенных против Москвы санкций.

"Возможно Россия никогда не вернет Крым Украине, но смягчение режима санкций в отношении Крыма подтвердит мнение Путина о том, что Запад впоследствии согласится на его брутальное "расчленение" Украины".

Авторы справедливо высказывали мнение, что конечной целью Путина является "восстановление контроля над непосредственными соседями России", и что "Запад должен перестать быть наивной стороной этой цели".

Среди других предложенных шагов были укрепление НАТО, борьба с дезинформацией и дополнительная военная поддержка Киева. Впрочем, шесть лет назад Гордон и Блэквилл считали, что Штатам не следует поощрять Украину добиваться военной победы над Россией, "которой она не может достичь".

"Но можно помочь ей лучше защитить себя и увеличить цену, которую должна заплатить Россия".

"Если этот пакет мер звучит как рецепт для новой Холодной войны с Россией, так и есть", — отмечали Гордон и Блэквилл.

Что думает о стратегии США по отношению к Украине?

Публичные высказывания Гордона соответствуют общей позиции администрации Байдена-Харрис. К примеру, в июле в своем профиле в X он отмечал, что "поддержка США украинского народа является долгосрочной".

В мае 2024 года Гордон принимал участие в панельной дискуссии Совета по международным отношениям, во время которой его спросили, стоит ли Вашингтону пересмотреть свою стратегию поддержки Киева в плане предоставления вооружения.

"У нас очень мало ограничений относительно того, что Украина может делать или относительно того, что мы предоставляем Украине. Действительно происходили определенные изменения, поскольку менялись потребности на поле боя, менялись наши имеющиеся ресурсы — становились доступными вещи, которые не могли быть предоставлены раньше.

Сейчас это достигает такого уровня, что любую категорию оружия, которое только может заинтересовать вас, мы фактически уже предоставляем Украине. Поэтому я не считаю правильным предположение, что наша политика или наши действия каким-то образом мешают Украине продолжать противостоять российской агрессии", — сказал чиновник.

Фил Гордон. Фото Politico

Гордон напомнил, что США располагали разведданными о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину, и поделились ими и с союзниками, и с украинцами.

"Это произошло, и тогда мы немедленно включились и помогли украинцам предотвратить по сути российский захват всей Украины. Это был их план… Но мы были полны решимости доказать их ошибку, увеличили военную и политическую помощь, создали огромную коалицию, сильно ударили по российской экономике санкциями. Я отдаю наибольшую заслугу украинскому народу за его доблестную борьбу против России — [россияне] не только не взяли Киев, но и были остановлены".

Чиновник подчеркнул, что "никто не оказал больше помощи, чем Соединенные Штаты".

"Мы помогли украинцам предотвратить захват Киева Россией, собрали коалицию примерно из 50 стран, участвующих в поддержке Украины. И почти через два с половиной года после российского вторжения, Украина является демократической страной, которая пользуется поддержкой всего мира и с гордостью стоит перед лицом российской агрессии", — считает Фил Гордон.

В ходе дальнейшей дискуссии Гордон добавил, что позиция США была четкой: только украинцы должны принимать решение о своем будущем.

"Что мы можем сделать, так это обеспечить им все необходимое — всю военную, политическую, безопасность и финансовую помощь, которую оказываем — и заставить Россию заплатить за агрессию, что нужно не только для того, чтобы обезопасить украинцев, но и чтобы послать сигнал всему миру".

К слову, 31 августа Фил Гордон провел встречу с украинской делегацией во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, чтобы в очередной раз "подтвердить непоколебимую поддержку" усилий Украины "по достижению справедливого и длительного мира".

Напомним, ранее эксперт по коммуникациям Юлиан Гайда в интервью "Телеграфу" рассказал, что волнует партии Трампа и Харрис в контексте украинской поддержки.