"Виборники" у США: хто вони і чи можуть змінити ситуацію із голосуванням

Число "виборників" у кожному штаті відрізняється залежно від чисельності населення

У Сполучених Штатах Америки вибори на пост президента дещо відрізняються від тих, які звичні для інших країн і відбуваються у два етапи. На першому за підсумками загального голосування визначається Колегія "виборників", а на другому вони вже обирають главу держави.

Спочатку відбувається голосування в кожному окремому штаті. Проте виборці голосуватимуть не за конкретно Камалу Харріс та Дональда Трампа, а за так званих "виборників", а вже ті потім голосуватимуть за кандидатів. "Телеграф" розповідає докладніше, хто такі "виборники" і в чому полягає їхнє завдання у процесі виборів президента у Штатах.

Так, кожен штат має певну кількість голосів Колегії "виборників". Загалом їх 538. Для перемоги необхідно здобути голоси 270 виборників, тобто більшої половини.

Число "виборників" у кожному штаті відрізняється залежно від чисельності населення. Найбільше їх у Каліфорнії — 54. А у невеликих за населенням штатах, наприклад, Вермонті, Вайомінгу, Північній та Південній Дакоті їх лише по 3.

Переможець у кожному конкретному штаті отримує голоси всіх виборників штату незалежно від того, з якою перевагою переміг. Єдиними винятками цього правила є Мен і Небраска, де голоси виборників діляться. Важливо наголосити, що президентом може стати й кандидат, який програв народне голосування.

У сучасних США роль виборців стала формальною. На практиці ця система означає, що фактично відбуваються окремі вибори у кожному зі штатів.

У ході поточних виборів за пост президента змагаються Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії. Кандидатів на це місце лише двоє, оскільки історично так склалося, що в Штатах домінують дві партії – консервативні республіканці (їхній колір червоний, а символ – слон) та демократи – ліберальна партія (синій колір, символ – осел).

Станом на момент публікації матеріалу проміжні результати виглядають як 214 (Харріс) проти 247 (Трамп).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп заявив про масштабне "шахрайство" на виборах. До речі, аналогічні звинувачення він робив і у 2020 році.