США обирають між Гарріс і Трампом: головне, що варто знати про вибори-2024 (оновлюється)

Є вже перші результати голосування

Президентські вибори у США відбуваються 5 листопада. За крісло глави держави змагаються два кандидати: чинна віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії та експрезидент Дональд Трамп від Республіканської партії.

Попередні опитування показують перевагу Гарріс у 4% — 51% проти 47% у Трампа. Особливу увагу прикуто до семи "штатів-гойдалок" (swing states), де результат може схилитися у будь-який бік. "Телеграф" слідкує за подіями в режимі онлайн.

09:30. У селищі Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир уже оголосили перші результати виборів. Трамп та Гарріс отримали по 3 голоси. Згідно з інформацією американських ЗМІ, першими опівночі традиційно голосують виборці цього села з населенням 12 осіб. Ця традиція ведеться ще з 1960 року, коли винахідник Ніл Тіллотсон завжди кидав свій бюлетень до урни рівно в цей час. За ним голосували інші мешканці села.

Голосування розпочалось давно

Система виборів у США кардинально відрізняється від української. Процес голосування розпочався задовго до офіційного дня виборів. Понад 75 мільйонів американців вже віддали свої голоси достроково поштою або особисто. Виборчі дільниці у різних штатах закриваються в різний час — від 01:00 до 08:00 за київським часом 6 листопада.

Що кажуть кандидати про Україну

Позиції кандидатів щодо України суттєво відрізняються. Гарріс виступає за рішучу підтримку української держави та проти територіальних поступок. Трамп наголошує на необхідності перегляду обсягів допомоги та наполягає на більшому внеску європейських країн.

Підрахунок голосів розпочнеться одразу після закриття дільниць. Спочатку рахують бюлетені, подані в день виборів, потім — дострокові голоси, далі — оскаржені та закордонні.

До 11 грудня кожен штат має призначити виборників, які 17 грудня зберуться у столицях своїх штатів для голосування. Фінальний підрахунок відбудеться 6 січня на спільному засіданні Палати представників і Сенату.

Офіційно про результати виборів оголосять 5 січня 2025 року у Конгресі. Інавгурація президента запланована на 20 січня 2025 року — це буде 60-та церемонія такого роду в історії США.

Раніше "Телеграф" також писав про тонкощі виборів у США, які потрібно знати. Зокрема, як визначать переможця та коли оголосять результати.