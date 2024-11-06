Трамп заявив про "шахрайство" на виборах у ключовому штаті: у Гарріс чекають і інших витівок

Пристрасті навколо виборів розпалюються

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп уже заявив про масштабне "шахрайство" на виборах. Тим часом у штабі кандидата від демократів Камали Гарріс вважають, що її опонент оголосить про перемогу достроково.

Як повідомляє CNN, повідомлення Трампа про шахрайство стосувалися виборчих дільниць у Філадельфії. Варто зазначити, що аналогічні звинувачення він робив і в 2020 році.

"Багато розмов про масове шахрайство у Філадельфії. Наближаються правоохоронні органи!", — написав політик у своїх соцмережах.

У поліцейській дільниці Філадельфії журналістам розповіли, що їм нічого невідомо про заяви Трампа, оскільки їм не надходили повідомлення про ситуації, які вимагають їхнього втручання.

Інформацію про фальсифікацію також спростував член комісії виборців у місті, республіканець Сет Блюштейн.

Філадельфія це найбільше місто штату Пенсільванія, яке є одним з найважливіших для обох кандидатів. Перемога в цьому хиткому штаті може принести відразу 17 голосів.

Варто зазначити, що поширення неперевіреної інформації є частиною інформаційної кампанії, яка відбувається у соціальних мережах. Наразі відомо, що близько половини виборців Трампа вважають вибори сфальшованими. Серед прихильників Гарріс таких лише 18%

Гарріс також побоюється, що Трамп може заявити про свою перемогу достроково, але її радники обіцяють, що ці заяви не залишаться без відповіді.

При цьому сама кандидат від демократів готова дати розгорнутий коментар для американців до кінця поточного дня, незалежно від того, чи буде на той час відомий результат голосування.

Нагадаємо, "Телеграф" веде трансляцію того, що відбувається на виборах у США. Там можна ознайомитися з останніми новинами у ході виборів.