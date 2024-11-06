Трамп прийшов на вибори із двійником дружини Меланії? У мережі обговорюють загадкові фото та теорію

Користувачі соцмереж вважають, що жінка поряд з Трампом — не його дружина

Дружина кандидата у президенти США Меланія Трамп з’явилася на виборах 5 листопада у сонцезахисних окулярах, через що в мережі почали підозрювати, що це міг бути двійник колишньої першої леді. При цьому почали активно обговорювати її вбрання, кажучи, що вона "виглядає так, ніби прийшла на похорон політичної діяльності свого чоловіка".

Про це пише Mirror. Зазначається, що багато хто переконаний, що сьогодні у Флориді бачили не справжню Меланію.

"Сьогодні Меланія весь день була в сонцезахисних окулярах", — написав один користувач Twitter (X), поділившись відео, на якому Меланія та Трамп входять на виборчу дільницю.

"Це не Меланія. Ніякої змови, це просто не Меланія, лол", — впевнено заявив інший, а ще один написав: "Та гаразд, це НЕ Меланія!!!" Ще одна відповідь, яка передбачає, що Меланія справжня, була написана так: "Це двійник, а не Меланія, легко побачити, коли вона посміхається, і саме для цього потрібні окуляри".

Втім, експерт з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що рішення Меланії надіти темні окуляри та чорну політичну сукню сьогодні натякає на те, що вона і Трамп не такі впевнені в собі, як заявляють, коли американці обирають свого наступного президента.

Фото: X Користувач @JeffFromNJ

Водночас Spones пише, що популярне американське фотоагентство розмістило фото, де крупним планом показано, що жінка поряд з Трампом — це явно Меланія. Підпис говорив: "Меланія Трамп зустрічається з журналістами після голосування на виборчій дільниці в центрі відпочинку Мортона та Барбари Мандель у день виборів, 5 листопада 2024 року в Палм-Біч, Флорида".

Меланія Трамп/Getty Images

У матеріалі йдеться про те, що чутки про те, що вона це був двійник Меланії, безглузді, оскільки ці фотографії були зроблені відразу після того, як вони проголосували. Особисті виборці у Флориді показують посвідчення особи або підписують заяву про підтвердження особи або голосують на попередньому бюлетені, якщо вони не мають посвідчення особи. Будь-хто, хто видає себе за Меланію на виборчій дільниці, порушить правила виборів.

Меланія Трамп/Getty Images

Варто зазначити, що подібні історії траплялися у 2017 та 2019 роках. У першому випадку чутки про двійника виникли після появи пари на телебаченні, а в другому після відвідування подружжям 8 березня штату Алабама. Користувачі мережі звернули увагу на "незвичайну" форму носа "Лжемеланії" та великі окуляри, які приховують обличчя. Також їх збентежило, що вона постійно мовчала. При цьому сам Трамп кілька разів повідомив, що з ним саме його дружина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Меланія і Дональд Трамп виглядали в молодості і якою була їхня історія кохання.