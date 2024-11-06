"Выборщики" в США: кто они и могут ли изменить ситуацию с голосованием

Число "избирателей" в каждом штате отличается в зависимости от численности населения

В Соединенных Штатах Америки выборы на пост президента несколько отличаются от тех, которые привычны для других стран и проходят в два этапа. На первом по итогам всеобщего голосования определяется Коллегия "выборщиков", а на втором они уже выбирают главу государства.

Сначала проходит голосование в каждом отдельном штате. Однако избиратели будут голосовать не за конкретно Камалу Харрис и Дональда Трампа, а за так называемых "выборщиков", а уже те потом будут голосовать за кандидатов. "Телеграф" рассказывает подробнее, кто такие "выборщики" и в чем заключается их задача в процессе выборов президента в Штатах.

Так, каждый штат имеет определенное количество голосов Коллегии "выборщиков". В целом их 538. Для победы необходимо получить голоса 270 выборщиков, то есть большей половины.

Число "выборщиков" в каждом штате отличается в зависимости от численности населения. Больше всего их в Калифорнии — 54. А в небольших по населению штатах, к примеру, Вермонте, Вайоминге, Северной и Южной Дакоте их всего по 3.

Победитель в каждом конкретном штате получает голоса всех выборщиков штата, независимо от того, с каким перевесом победил. Единственные исключения из этого правила – Мэн и Небраска, где голоса выборщиков делятся. Важно подчеркнуть, что президентом может стать и кандидат, проигравший народное голосование.

В современных США роль выборщиков стала формальной. На практике эта система значит, что фактически проходят отдельные выборы в каждом из штатов.

В ходе текущих выборов за пост президента соревнуются Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Гаррис – от Демократической партии. Кандидатов на это место только двое, поскольку исторически так сложилось, что в Штатах доминируют две партии — консервативные республиканцы (их цвет красный, а символ – слон) и демократы – либеральная партия (синий цвет, символ – осел).

По состоянию на момент публикации материала промежуточные результаты выглядят как 214 (Харрис) против 247 (Трамп).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп заявил о масштабном "мошенничестве" на выборах. К слову, аналогичные обвинения он предъявлял и в 2020 году.