Втратили первістка та розійшлися зі скандалом: як виглядає перша дружина Маска і скільки вони були разом (фото)

Жінка зазначила, що мільярдер мав тиранічний характер

Особисте життя мільярдера Ілона Маска, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив головою нового департаменту, завжди викликало підвищений інтерес. Бізнесмен тричі був одружений та є батьком 14 дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто був першою дружиною американського мільярдера і як почалися їхні стосунки. Джастін Маск поділилася цікавими деталями їхнього шлюбу.

Як виглядає перша дружина Ілона Маска

У своєму есе для видання Marie Claire, яке називається "I Was a Starter Wife: Inside America’s Messiest Divorce" ("Я була першою дружиною: за лаштунками найскандальнішого розлучення в Америці"), Джастін Маск розповіла, як починалися їхні стосунки з Ілоном і як усе завершилось. Пара познайомилася під час навчання у канадському Королівському університеті.

За словами Джастін, вона була сильно захоплена навчанням і готувалася до іспитів, тому не надавала особливого значення залицянням майбутнього мільярдера. Але Маск виявився дуже наполегливим та цілеспрямованим і завоював серце дівчини.

Ілон та Джастін познайомилися в університеті

У 2000 році вони зіграли весілля, на той момент Маск вже розвивав кар’єру, продав свій стартап Zip2 і зміг купити будинок, спортивну машину і невеликий літак. Далі він почав розвивати інші успішні бізнес-проєкти. А Джастін з юного віку мріяла стати письменницею, вона завжди цікавилася літературою, проте після весілля з Ілоном вона залишила свої літературні амбіції, оскільки чоловік не сприймав їх серйозно.

У шлюбі Ілона та Джастін народилося шестеро дітей, Фото: Getty Images

Перша дружина мільярдера розповіла, що Маск у шлюбі намагався домінувати та все тримати під контролем. У 2002 році у пари народився первісток — син Невада, який у віці 10 тижнів помер уві сні від синдрому раптової дитячої смерті. Ця трагедія дуже вплинула на Джастін.

Однак Ілон хотів спадкоємців і невдовзі в результаті ЕКО у пари народилися двійнята, хлопчики-близнюки Гріффін та Ксав’єр. А у 2006 році Джастін народила трійню, хлопчиків-близнюків Даміана, Аксона та Кая.

Але вже у 2008 році Ілон Маск подав на розлучення з першою дружиною. Як каже Джастін, вона була "трофейною" дружиною, яка мала виконувати певні вимоги, щоб залишатися в шлюбі з Маском.

Джастін Маск веде закритий спосіб життя

Жінка розповіла, що не прагнула бути ідеальною дружиною, їй було нудно відвідувати світські заходи, на яких чоловіки розмовляли, а їхні дружини лише посміхалися та слухали. Джастін зізналася, що її не цікавив ні ботокс, ні макіяж, ні шрами після кесаревого розтину. І їй не подобалося те, що Ілон змушував її постійно перефарбовуватись у блондинку, а також відмовляв її від кар’єри та порівнював її з іншими жінками, зокрема з актрисою Талулою Райлі. Саме з нею він почав зустрічатися одразу після розлучення з Джастін.

Щобільше, мільярдер був сильно поглинений своєю кар’єрою, а це створювало напругу в їхніх стосунках. Джастін прагнула рівноправності й партнерства в шлюбі, хотіла кохати й бути коханою і навіть намагалася зберегти стосунки з Маском і хотіла з ним до психотерапевта. Але мільярдер їй поставив ультиматум: або все буде як раніше, або він подає на розлучення. Вілсон відмовилася бути домогосподаркою, але зазначила, що не шкодує про 8-річний шлюб із Маском.

Джастін після розлучення почала розвивати кар’єру, Фото: Getty Images

Скандал у їхніх стосунках був пов’язаний з кількома аспектами, включаючи фінансові питання та умови їхнього шлюбного контракту. Джастін зазначила, що підписала угоду, яка фактично обмежувала її права на спільно нажите майно, залишаючи їй право лише на будинок (він мав перейти після народження дитини). Однак через роки з’ясувалося, що Ілон не розкрив повну інформацію про свої фінансові активи в угоді. Зокрема, він не вказав реальну вартість акцій його компанії X.com, яка значно зросла через злиття з Confinity та PayPal.

Перша дружина Маска Джастін Вілсон

Нині Джастін веде закритий спосіб життя. Подружжя має рівні права на п’ятьох синів, але бізнесмен не пробачив Джастін того, що вона зробила їхній розрив публічним.

"Телеграф" писав раніше, що засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск стурбований можливим зниженням народжуваності у світі. Він пропонував свою сперму друзям та знайомим.