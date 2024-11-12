Була громадянкою Росії, але з дитинства вивчала українську: як виглядає дружина голови Одеської ОВА Кіпера (фото)

Жінка заявила, що українська мова не була їй чужою

Минулого року на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) було призначено Олега Кіпера. Він має дружину Ірину, з якою він виховує дочку Мілану.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його кохана та чим займається. До 2023 року Ірина була громадянкою Російської Федерації.

Як виглядає дружина Олега Кіпера і що про неї відомо

39-річна Ірина Кіпер родом із Білгорода у Російській Федерації. Її дівоче прізвище — Коцарь. У 2009 році в Україні вона вийшла заміж за Олега Кіпера, з яким зараз виховує 12-річну дочку Мілану.

Олег Кіпер разом із дружиною та дочкою

Відомо, що жінка займається підприємницькою діяльністю. Разом із чоловіком та донькою вона живе в Одесі. На початку повномасштабного вторгнення Ірина вирішила відмовитися від російського громадянства та поміняти паспорт. В інтерв’ю програмі "Міста сили" жінка повідомила, що зараз є громадянкою України та покращує свою українську мову.

Ірина Кіпер відмовилася від російського громадянства

Як з’ясувалося, вивчати його Ірина розпочала ще у дитинстві, оскільки її батько був із міста Вовчанськ у Харківській області. У дитячі роки вона почала слухати гурт "Океан Ельзи" та купувала у Харкові їхні альбоми. Багато слів їй були незрозумілі, але батько допомагав їх перекладати, тому зараз вона може вільно говорити українською мовою.

Ірина зізналася, що бути дружиною голови Одеської ОВА цікаво, але це велика відповідальність. Попри те, що чоловіка часто не буває вдома, вони намагаються розподіляти сімейні обов’язки, адже це є важливим фундаментом будь-якої родини.

Ірина Кіпер розповіла, що з дитинства вчила українську мову

Згідно з інформацією видання Hromadske, Ірина Кіпер займається розвитком готельного бізнесу у Буковелі. На популярному українському курорті дружина чиновника має елітну базу відпочинку, де найдешевший номер становить 5 тисяч гривень на добу. Її партнером у бізнесі є івано-франківський підприємець Василь Кавлак.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про сім’ю міністра оборони Рустема Умерова. Його дружина та діти виїхали з України через погрози.