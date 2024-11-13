Антиукраїнський індус, колишній розвідник та Ілон Маск: Трамп зробив ще кілька призначень

Рамасвамі налаштований антиукраїнські, Реткліфф – доволі помірковано

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжує гратися з призначеннями: 12 листопада він заявив про створення нового Департаменту урядової ефективності, який буде відповідати за скорочення бюджетних витрат та так звану реструктуризацією федеральних агентств. Новий департамент очолили мільярдер Ілон Маск та американський консерватор Вівек Рамасвамі. Також Трамп визначився з кандидатурою нового директора ЦРУ – ним стане Джон Реткліфф.

Про призначення Маска та Рамасвамі сказано у повідомленні Трампа в соцмережі Х. Новий департамент отримав абревіатуру DOGE – від Department of Government Efficiency.

"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)… Разом ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї Адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств — що має важливе значення для Руху "Врятуймо Америку". Новий департамент має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наших щорічних державних витрат у розмірі 6,5 трильйонів доларів", – написав він.

Маск вже також прокоментував створення нового департаменту. Він пригрозив, що це "спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен, хто має відношення до системи та всіх, хто причетний до державного марнотратства", а сам факт створення нової установи пафосно назвав "потенційним "Манхеттенським проектом" нашого часу".

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", – тим часом повідомили у Трампа.

Маск та Рамасвамі, якщо їм вдасться, планують завершити свою роботу не пізніше 4 липня 2026 року. Трамп заявив, що "менший уряд з більшою ефективністю і меншою бюрократією" стане своєрідним "подарунком" для США на 250-ту річницю Декларації незалежності.

Рамасвамі: нащадок мігрантів, який ненавидить… мігрантів

Якщо персона Маска представлення не потребує, то радикал Рамасвамі випав з політичного поля зору після січня 2024 року, коли він зняв кандидатуру з президентських перегонів на користь Трампа. Рамасвамі – американський бізнесмен індійського походження, також відомий як письменник та консерватор.

Під час передвиборчої кампанії виступав категорично проти допомоги Україні, заявляв, що Києву доведеться йти на поступки Кремлю, а також закликав США вийти з НАТО. Відомий, як жорсткий супротивник абортів, імміграції – останнє виглядає трохи смішно, оскільки він сам є нащадком індусів, які мігрували до Сполучених Штатів.

Джон Реткліфф: стара гвардія Трампа

Щодо призначення Реткліффа, то про це також повідомили у Трампа. Реткліфф – член трампівської "старої гвардії": під час його першого терміну очолював Національну розвідку США.

Реткліфф займає щодо України більш-менш нейтральну позицію. Він критикував Джозефа Байдена за "повільну допомогу" Україні, але водночас він також критикував Білий дім за політику надання Україні допомоги замість витрати грошей на внутрішні проблеми США. Є автором фрази "Україна перша, а штат Огайо — останній": фраза стала відомою, коли під час візиту Байдена до України в штаті Огайо зійшов з рейок поїзд з хімікатами.

Нагадаємо, що міністром оборони за бажанням Трампа стане телеведучий Fox News Піт Хегсет, який є давнім прихильником Трампа та дотримується консервативних поглядів. Хегсет не знається на зовнішньополітичних питаннях: у своїх шоу та публічних заявах він робив акцент на внутрішніх проблемах США на кшталт економіки, політики та соціальних тем. Тому його думка щодо України залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою є позиція Марко Рубіо та Майкла Волтца щодо війни в Україні. Обох називають політичними "яструбами".