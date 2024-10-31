Відчуває демографічний колапс: Маск пропонував свою сперму друзям і знайомим

Зараз він будує "незвичайний сімейний маєток" у штаті Техас

Мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск занепокоєний імовірним зниженням народжуваності у світі. Він пропонував свою сперму друзям і знайомим.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела. За даними видання, бізнесмен, зокрема, пропонував сперму одній парі, у якої виникли проблеми із зачаттям дитини.

Це сталося 2023 року в будинку одного відомого керівника з Кремнієвої долини. До цього Маск зустрічався із цією парою лише кілька разів. Свідки розмови згадали, що під час вечері подружжя згадало про проблему із зачаттям, і бізнесмен сказав, що "радий допомогти".

Що цікаво, У 2022 році Маск зробив схожу пропозицію адвокатці Ніколь Шанаган. У неї вже є донька від співзасновника Google Сергія Бріна.

Маск вважає, що у світі фіксують глобальний демографічний колапс, який знищить людство. У своїй соцмережі X він закликає підписників народжувати якнайбільше дітей. Проте, як зазначило видання з посиланням на демографів, "апокаліптичний прогноз" бізнесмена щодо цього питання є малоймовірним.

За даними видання, зараз він будує "незвичайний сімейний маєток" у штаті Техас. Останніми місяцями він розповідав близьким, що хоче, щоб на території цього маєтку у трьох сусідніх будинках жили його діти (їх не менше ніж 11) і три їхні матері.

Журналісти пишуть, що Маск – прибічник екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Майже всі його діти народилися за допомогою цього методу.

Відомо, що в один із будинків на території маєтку вже переїхала Шивон Зіліс, виконавча директорка компанії Neuralink, яка належить Маску, із трьома їхніми дітьми. Крім того, у Маска є діти від канадської письменниці Джастін Маск.

Видання резюмувало, що поки незрозуміло, які члени сім'ї погодяться жити на території маєтку Маска. У нього напружені стосунки не лише з Граймс, а й із деякими старшими дітьми, наприклад із донькою-трансгендером Вівіан.

Раніше "Телеграф" писав, що американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним ще з 2022 року і не тільки з питань бізнесу. Проте у Кремлі це заперечують.