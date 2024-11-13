Потеряли первенца и разошлись со скандалом: как выглядит первая жена Маска и сколько они были вместе (фото)

Женщина отметила, что у миллиардера был тираничный характер

Личная жизнь миллиардера Илона Маска, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил главой нового департамента, всегда вызывала повышенный интерес. Бизнесмен трижды был женат и является отцом 14 детей.

"Телеграф" решил выяснить, кто был первой супругой американского миллиардера и как начались их отношения. Джастин Маск поделилась интересными деталями их брака.

Как выглядит первая жена Илона Маска

В своем эссе для издания Marie Claire, которое называется "I Was a Starter Wife: Inside America's Messiest Divorce" ("Я была первой женой: за кулисами самого скандального развода в Америке"), Джастин Маск рассказала, как начинались их отношения с Илоном и как все завершилось. Пара познакомилась во время учебы в канадском Королевском университете.

По словам Джастин, она была сильно увлечена учебой и готовилась к экзаменам, поэтому не придавала особого значения ухаживаниям со стороны будущего миллиардера. Но Маск оказался очень настойчивым и целеустремленным и завоевал сердце девушки.

Илон и Джастин познакомились в университете

В 2000 году они сыграли свадьбу, на тот момент Маск уже развивал карьеру, он продал свой стартап Zip2 и смог купить дом, спортивную машину и небольшой самолет. Дальше он начал развивать другие успешные бизнес-проекты. А Джастин с юного возраста мечтала стать писательницей, она всегда интересовалась литературой, однако после свадьбы с Илоном она оставила свои литературные амбиции, поскольку супруг не воспринимал их серьезно.

В браке Илона и Джастин родилось шестеро детей, Фото: Getty Images

Первая супруга миллиардера рассказала, что Маск в браке пытался доминировать и все держать под контролем. В 2002 году у пары родился первенец — сын Невада, который в возрасте 10 недель умер во сне от синдрома внезапной детской смерти. Эта трагедия сильно повлияла на Джастин.

Однако Илон хотел наследников и вскоре в результате ЭКО у пары родилась двойня, мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер. А в 2006 году Джастин родила тройню, мальчиков-близнецов Дамиана, Аксона и Кая.

Но уже в 2008 году Илон Маск подал на развод с первой супругой. Как говорит Джастин, она была "трофейной" женой, которая должна была выполнять определенные требования, чтобы оставаться в браке с Маском.

Джастин Маск ведет закрытый образ жизни

Женщина рассказала, что не стремилась быть идеальной женой, ей было скучно посещать светские приемы, на которых мужчины разговаривали, а их жены только улыбались и слушали. Джастин призналась, что ее не интересовал ни ботокс, ни макияж, ни шрамы после кесарево сечения. И ей не нравилось то, что Илон заставлял ее постоянно перекрашиваться в блондинку, а также отговаривал ее от карьеры и сравнивал ее с другими женщинами, в частности с актрисой Талулой Райли. Именно с ней он начал встречаться сразу после развода с Джастин.

Более того, миллиардер был сильно поглощен своей карьерой, а это создавалo напряжение в их отношениях. Джастин стремилась к равноправию и партнерстве в браке, хотела любить и быть любимой и даже пыталась сохранить отношения с Маском и хотела с ним к психотерапевту. Но миллиардер ей поставил ультиматум: либо все будет как раньше, либо он подает на развод. Уилсон отказалась быть домохозяйкой, но отметила, что не жалеет о 8-летнем браке с Маском.

Джастин после развода стала развивать карьеру, Фото: Getty Images

Скандал в их отношениях был связан с несколькими аспектами, включая финансовые вопросы и условия их брачного контракта. Джастин отметила, что подписала соглашение, которое фактически ограничивало ее права на совместно нажитое имущество, оставляя ей право только на дом (он должен был перейти ей после рождения ребенка). Однако спустя годы, выяснилось, что Илон не раскрыл полную информацию о своих финансовых активах в соглашении. В частности, он не указал реальную стоимость акций его компании X.com, которая значительно возросла из-за слияния с Confinity и образования PayPal.

Первая супруга Маска Джастин Уилсон

Сейчас Джастин ведет закрытый образ жизни. Супруги имеют равные права на пятерых сыновей, но бизнесмен не простил Джастин того, что она сделала их разрыв публичным.

"Телеграф" писал ранее, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеспокоен вероятным снижением рождаемости в мире. Он предлагал свою сперму друзьям и знакомым.