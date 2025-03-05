Не лише для атак по Росії: ЗМІ розкрили деталі припинення обміну розвідданими США з Україною

Повний обмін був призупинений кілька годин тому

Сполучені Штати припинили обмін усією розвідувальною інформацією з Україною. Раніше повідомлялося, що припинення обміну було "вибірковим" та стосувалося лише тих яких, які могли бути використані для атак на території Росії.

Про це повідомляє видання SkyNews. Журналісти посилаються на інформацію українського джерела.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією був призупинений", – повідомив співрозмовник.

Це рішення було ухвалене після того, як Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Києву через конфлікт з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Білому домі.

Раніше джерело повідомляло, що вибіркове припинення означало збереження обміну розвідданими, які можуть бути використані для атак на російські війська на тимчасово окупованих територіях України.

На тлі цього радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що Вашингтон взяв "крок назад" у своїх відносинах з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф назвав це припинення "паузою" та додав, що американська розвідка та військова допомога можуть бути поновлені, коли Трамп переконається в серйозності намірів Зеленського щодо встановлення миру.

"Я думаю, що пауза в розвідці та військовій допомозі зникне. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною, як і раніше, щоб протистояти агресії, але при цьому створимо кращі умови для мирних переговорів", – заявив він в інтерв’ю Fox Business Network.

У своїй промові до Конгресу президент США заявив, що "оцінив" лист від Зеленського, в якому говорилось про те, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини з Вашингтоном "у будь-який час". Сам Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що "можна лише шкодувати" про те, що сталося в Овальному кабінеті замість переговорів, однак варто знайти силу далі та рухатися до стабільного, тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що план миру в Україні буде готовий найближчим часом.