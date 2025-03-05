У Білому домі розповіли, що буде з допомогою для України

У США поки не говорять про повну зупинку допомоги

Подальша допомога Україні від США перебуває на розгляді. Пауза у постачанні пов’язана з переглядом фінансування для України.

Про це розповіла речник Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів. Її виступ транслював канал Fox Business.

"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні", — сказала вона.

При цьому Левітт не змогла пояснити, чому Вашингтон перестав ділитися розвідданими з Україною і натомість запропонувала журналістам звернутися до ЦРУ чи Ради нацбезпеки.

Вона наголосила, що наразі йдеться не про зупинення допомоги, а лише про паузу. Конкретних рішень про подальші кроки поки що не було прийнято.

Як повідомлялося раніше, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав зупинити постачання озброєння Україні. Це включало будь-яку зброю, яка ще не потрапила на територію України.

За оцінками ЗМІ, йдеться про передачу зброї та боєприпасів майже на мільярд доларів. За деякими даними, наказ був настільки несподіваним, що деякі літаки були змушені розвернутися просто в повітрі.