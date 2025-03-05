Літаки розвернулися: зʼявились нові деталі скасування військової допомоги США

Наказ віддали близько 18:00 за місцевим часом

Поставки зброї та військової техніки, що направлялися в Україну цього тижня, були припинені в ніч на понеділок після того, як Дональд Трамп віддав наказ зупинити надання допомогу. Це рішення було ухвалене під час активного транспортування вантажів до регіону.

Про це повідомили SkyNews. Журналісти посилаються на слова американського оборонного чиновника.

Він підтвердив, що літаки, які прямували в Європу, були фізично повернуті назад після того, як наказ був відданий близько 18:00 за місцевим часом.

Зупинка постачання допомоги сталася, коли США вже активно відправляли військові вантажі в Європу, але ці плани були припинені наказом Трампа.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні від Штатів. Це рішення набуло чинності вже з 4 березня. Припинення стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої ухвалила адміністрація колишнього президента Штатів Джо Байдена. Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати не будуть передавати Україні й розвідувальні дані.