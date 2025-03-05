Команди України та США проведуть нову зустріч: коли обіцяють перші результати

Між сторонами вже є "позитивний рух"

Нова зустріч представників України та США відбудеться незабаром. Розмова торкнеться пошуків шляхів досягнення справедливого світу та подальшого двостороннього співробітництва.

Про це повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі. За його словами, він перед цим провів телефонну розмову із радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майклом Волтцом.

"Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого світу. Також обмінялися думками щодо безпеки та узгодження позицій у рамках двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", — написав Єрмак.

За його словами, зустріч команд двох країн відбудеться незабаром.

Цю інформацію пізніше підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він зазначив, що вже є "позитивний рух", а перші результати очікуються вже наступного тижня.

Варто зазначити, що Волтц до цього коментував свою розмову з Єрмаком.

"Ми говорили про дату, місце, переговорну команду. Сьогодні і вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати — ми вестимемо переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо той бік", — сказав він в ефірі каналу Fox.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше повідомив, що план досягнення миру в Україні буде готовий незабаром.