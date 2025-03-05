Вплине не тільки на фронт: як втрата розвідданих США позначиться на Україні, коли відновлять передачу

Дані зі США є вкрай важливими і для захисту України.

Обмін розвідданими США з Україною зупинено. Це може вплинути не тільки на можливості Сил оборони для атак, а й для захисту. Зокрема, від такого рішення може постраждати ППО.

Про це пише німецька газета Bild. У матеріалі йдеться, що співпраця з розвідкою США мала вирішальне значення для здатності України виявляти та атакувати російські військові цілі. При цьому розвідувальні дані зі США є вкрай важливими і для захисту України. Вони допомагали відбиватись від російських атак.

"Втрата цього може виявитися руйнівною для країни, яка зазнала нападу з боку Росії", — йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Bild, розвідка США допомагала захищати небо України таким чином:

Дані розкривали, коли й звідки вилітали російські бомбардувальники.

"Таким чином, Україна мала від кількох хвилин до кількох годин, щоб підготуватися до атак", — стверджується у статті.

Україна також одержувала від США очікувані маршрути польотів до 200 російських безпілотників-камікадзе на добу.

"Відповідно, мобільні групи ППО могли вчасно розвернутися та відбивати атаки російських безпілотників на критично важливі об’єкти інфраструктури", — пишуть журналісти.

У наступальних операціях розвідка США, як стверджується, допомагала так:

США надавали актуальні супутникові знімки районів дислокації російських військ та розміщення російських високотехнологічних систем ППО.

"Якщо дані розвідки США та результати розвідувальної діяльності постійно будуть приховуватися, Україна матиме лише дуже обмежені можливості для реагування на нові дії Росії. На шкоду українській армії та мирному населенню", — підсумували журналісти.

При цьому, як пише Axiox, посилаючись на радника американського президента з національної безпеки Майка Уолтца, США нібито не будуть постачати зброю і ділитися розвідданими з Україною поки не буде визначено точної дати мирних переговорів України, РФ та США.

Нагадаємо, що місце та дата переговорів з РФ вже визначили. Однак поки що ця інформація не розкривається.