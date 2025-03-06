Трамп остановил обмен разведданными с Украиной в важный момент. Сможет ли кто-нибудь заменить США

Киев зависим от разведывательных возможностей США, оружия большой дальности и противовоздушной обороны

США прекратили предоставлять разведданные Украине, и это очень большая проблема, ведь 80% разведданных поступало от союзников, преимущественно от Соединенных Штатов. Это особенно проблематично сейчас, когда ВСУ почти остановили российское продвижение в Донецкой области, а решение США ослабит их.

При этом Украина по-прежнему продолжает получать некоторые разведывательные данные от союзников, рассказал представитель ВСУ Politico, не назвав конкретных стран. Заполнить пробел для Украины после остановки предоставления данных разведки США пытается Великобритания. Генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по разведке Нил Барнетт констатировал, что потеря разведданных от США станет большой проблемой для Украины.

"Британцы попытаются восполнить пробел. У нас есть пункты прослушивания в RAF (одно из командований Королевских Воздушных сил Великобритании, — ред.) Акротири, который является суверенным, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но у нас, очевидно, нет всех возможностей, что есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", — пояснил он.

Что больше всего пострадает от решения США

Украина стала менее зависима от американских систем вооружений, чем это было в начале войны — 40% оружия на передовой изготовлено в Украине. При этом в значительной степени зависит от разведывательных возможностей США, оружия большой дальности и противовоздушной обороны.

Пауза в поставке оружия и обмене разведданными со стороны США может повлиять на усилия Украины добиться успехов на поле боя на фоне контратак ВСУ на Донбассе и ударов по российским нефте- и газоперерабатывающим заводам. Это также может ограничить ранние предупреждения о приближении воздушных атак со стороны России.

США приостановили обмен разведданными из Украины — что известно

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что обмен разведданными с Украиной приостановлен по инициативе США. Это может повлиять не только на возможности сил обороны для атак, но и для защиты. В частности, от такого решения может пострадать ПВО.

Некоторые западные СМИ писали, что Соединенные Штаты прекратили обмен всей разведывательной информацией с Украиной, а не только той, которая могла использоваться для атак на территории России. Это решение было принято после того, как Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Киеву из-за конфликта с президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме.

Это решение привело к тому, что некоторые виды вооружения, такие как американские артиллерийские системы HIMARS, фактически были выведены из строя. Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что Америка "отключила ключевую линию связи для уведомлений в 14:00 по Киеву 5 марта.

Однако, как писал "Телеграф", телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что США приостановили обмен с Украиной не всеми разведывательными данными. Киев не получит только так называемые "летальные данные", в том числе целеуказания для систем мобильной ракетной артиллерии HIMARS. В то же время разведданные, которые позволяют Украине защищаться, поступают в обычном режиме.