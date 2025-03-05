Рішення Трампа вивело з ладу частину важливого озброєння в Україні

Відсутність розвідданих критично ускладнить становище українських військових

Дональд Трамп остаточно зупинив передачу розвідданих Україні. Це рішення призвело до того, що деякі види озброєння, такі як американські артилерійські системи HIMARS, фактично були виведені з ладу.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керолл у соцмережі "Х". За його інформацією, Америка "відключила ключову лінію зв'язку для сповіщень о 14:00 за Києвом".

Заборона США на передачу розвідданих може критично ускладнити становище українських військових. Наприклад, американські артилерійські системи HIMARS стали буквально "сліпими" і не отримують дані про цілі.

Крім цього системи Patriot, які є ключовими для протиповітряної оборони, без американських розвідданих не зможуть ефективно виявляти і знищувати ворожі цілі.

Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів. Усе це призводить до того, що українські підрозділи втрачають стратегічну перевагу і нічого не знають про переміщення російських військ, позиції артилерії та плани противника.

"Трамп хотів отримати подяку", — каже джерело. "Ми напишемо це на могилах загиблих українців", — написав Олівер Керолл у соцмережі.

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Трамп наказав призупинити військову допомогу як пряму відповідь на те, що президент США вважає "поганою поведінкою Зеленського". Паузу можна зняти, якщо глава України та його оточення продемонструють "готовність до переговорів" щодо припинення війни та сумлінну відданість миру.

Після цього Трамп заборонив надавати Україні розвіддані. Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію. Про це повідомляє Daily Mail.

Британський військовий експерт Філ Інгрем підтвердив: "США повністю контролюватимуть поширення своєї розвідувальної інформації, скасувавши повноваження розвідувальних партнерів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Такі дії можуть бути наслідком домовленостей із Кремлем.