Третій не зайвий? Дональд Трамп натякає на наступний президентський термін

Але Конституція США забороняє обіймати посаду президента більш як два рази

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно вступив на посаду, знову натякнув на можливість обійняти найвищу посаду ще раз.

Попри дозвіл балотуватися у президенти Штатів лише двічі, він натякнув на можливість зміни законодавства. Про це стало відомо під час обіду в Доралі (штат Флорида) у Палаті представників, пише CNN.

"Я зібрав багато грошей на наступні перегони, які, я припускаю, я не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100%", — підкреслив політик.

Перспективу балотуватися ще на один термін Трамп озвучує не вперше. Спочатку це сталося через тиждень після перемоги на президентських виборах 2024 року. Як пише "abcNEWS", під час зустрічі у Вашингтоні із законодавцями Палати представників Республіканської партії новообраний Президент заявив: "Підозрюю, що я більше не балотуватимуся, якщо ви щось не зробите".

Оскільки Конституція США забороняє вступати на найвищу посаду країни понад два рази, конгресмен Енді Оглз (республіканець від штату Теннессі) запропонував внести відповідну поправку.

Під час виступу минулої неділі, 26 січня, у Лас-Вегасі Дональд Трамп, коментуючи можливість очолити США ще раз, зазначив: "Це буде найбільшою честю в моєму житті служити не один раз, а двічі або тричі".

Нагадаємо, що наразі Дональд Трамп прогнозує імовірний продаж соцмережі TikTok.