Маск "зігонув" прямо на інавгурації Трампа: відео вже стало хітом

Мільярдер "кинув зігу" перед величезним натовпом і в прямому ефірі

Американський мільярдер, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск насилу стримував емоції під час і після інавгурації Дональда Трампа. Він був радий цій події настільки, що навіть підняв руку в жесті, що асоціюється з привітанням нацистів.

Фрагмент крутився у прямому ефірі американських каналів. Втім, деякі з них момент все ж таки вирізали.

Попри це, фрагмент уже розлетівся мережею, де вже намагаються трактувати його жест.

У мережі жест Маска вже оцінили.

Варто зазначити, що у деяких джерелах почали говорити, що Маск насправді виконав "Салют Белламі". Це вітання практикувалося у США з 1892 року і було дуже поширене у скаутських організаціях. Для виконання в США люди ставали обличчям до прапора, потім підіймали праву руку до грудей і потім скидали її у бік прапора.

Однак у 1920-30-х роках "римське вітання" почали практикувати у фашистській Італії, а потім воно перекочувало до Німеччини. У 1942 році, щоб уникнути непотрібних аналогій, у США скасували салют Белламі, після чого присягу прапору почали приносити просто поклавши праву руку на серце.

Також зазначимо, що Ілон Маск останнім часом не дуже-то й приховує свої праві погляди та активно підтримує ультраправих європейських політиків, наприклад AfD в Німеччині або ультраправого активіста Томмі Робінсона у Великій Британії.

Як повідомлялося раніше, під час своєї інавгураційної промови Трамп наголосив на зовнішній та внутрішній політиці, соціальних питаннях та енергетичній незалежності країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.